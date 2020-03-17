Аркаим, вперед!

Конноспортивный турнир «Терра Башкирия» вернулся на ипподром «Акбузат». Новый сезон открыли наездники Хайбуллинского, Ишимбайского, Буздякского и Федоровского районов республики.

Традиция проводить состязания между спортсменами-любителями появилась в прошлом году и полюбилась зрителям и участникам.

В фойе районы участники представляли продукцию своих производителей. Здесь можно было приобрести мед, хлебобулочные изделия, кумыс, молочные продукты, мясные деликатесы, продукцию древнейшего ремесла – ткачества, уникальные фигуры из дерева, а также другие изделия ручной работы. Также для посетителей с детьми были организованы творческие мастер-классы и концерт.

В соревнованиях по традиции были задействованы лошади башкирской породы. По правилам турнир прошел в два этапа: сначала на предварительных скачках определили чемпиона района, затем обладатели первого и второго мест соревновались между собой на лошадях ипподрома «Акбузат», которые достались им по жребию.

По итогам всех этапов первым пришел всадник из Ишимбайского района – Ахмет Булатов на коне с историческим именем Аркаим. Второе и третье место заняли хайбуллинцы: Айгиз Тазетдинов и Марат Латыпов.

Следующий турнир «Терра Башкирия» пройдет 21 марта. На старт выйдут жокеи Нуримановского, Зилаирского, Белорецкого и Учалинского районов. Вход на соревнования – свободный.

Екатерина Маркова.

Фото Андрей Вдовин.