Магия красок

Выставка картин Ольги Скорецкой и Веры Краус открылась в Центральной городской библиотеки. В экспозиции более 50 картин, исполненных в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта.

Ольга Скорецкая успела попробовать себя в разных направлениях живописи и техниках: акварели, пастели и цветных карандашей. Всю жизнь будущая художница проработала врачом. Увлечение живописью началось еще в детстве, Ольга Михайловна занималась в изостудии Дома пионеров у педагога Владимира Сарапулова. Он научил ее не только «держать кисть», но и навсегда влюбил в живопись.

После выхода на заслуженный отдых написание картин стало основным занятием. А позднее Скорецкая попробовала себя и в поэзии. Она – автор четырех сборников стихотворений. Помимо персональных выставок, картины художницы находятся в частных коллекциях в Уфе и Москве, а также в Германии и Англии.

Вера Краус много лет проработала учителем немецкого языка в школе, а позже и преподавателем в университете. В 2014 году посещала студию художественного творчества и принимала участие в онлайн-вебинарах по технике пастели. В 2017-м принимала участие во II Республиканском фестивале наивного искусства «Дар» в галерее «Урал» и была награждена Дипломом за мастерство и жизнеутверждающее начало в творчестве Министерства культуры РБ.

Позже принимала участие в творческой выставке «Обыкновенное чудо» интернет-проекта «Любимые художники Башкирии» в номинации «Самородки». Увлекается поэтическими переводами с немецкого произведений лауреата Нобелевской премии Германа Гессе.

Нежные акварельные цвета, хрупкие тонкие линии объединяют работы художниц. Увидеть их можно до 28 февраля. Вход свободный.

Иван ЗАРОКОВ.