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Изменения одобряют

Автор: cmanager от Сегодня, 15:27

Изменения одобряютПочти 80% россиян считают предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными. Наибольшее одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума, показал опрос ВЦИОМ.
О положительном отношении к предложениям закрепить обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат заявил 91% граждан (1% сказал о скорее отрицательном отношении), инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90% (скорее отрицательно — 5%).

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Категория: Вторник

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