Не дыми, заводчанин!

- Мне 44 года, я не курю и не употребляю алкоголь. А еще давно не ем мяса. И чувствую себя превосходно, чего желаю и вам – говорит, улыбаясь, активист проекта «Общее дело» Елена Рябовичева.

Сегодня ее аудитория состоит из инженеров и рабочих завода РЭБОР. Однако тема лекции – не ремонт и восстановление речных кораблей. Но, что важно – здоровый образ жизни, благодаря которому не будет ломаться механизм человеческого тела. Неудивительно, что такая аналогия мастерам близка и понятна. Каждый из сидящих за партой мужчин не понаслышке знаком с коррозией и усталостью металла. Потому и в разговоре о вреде никотиновой и смоляной «обработки узлов» они участвуют с интересом.



Для ребят из «Общего дела» это – один из столпов борьбы с табачным ядом. Ибо «дымного змея» они считают не менее опасным, чем «зеленого». Хотя говорить об этом широким слоям населения нелегко. Еще сложнее не снискать славу занудных святош. Однако Елена обошла эти подводные камни без особых проблем. Документальное видео, лекция-разговор с залом и яркий положительный пример в конце.



- Мы живем в эпоху, когда любая весть распространяется очень и очень быстро. Реклама табачных компаний заполонила Интернет, она сквозит во многих кинофильмах. Создается привлекательный образ курильщика. Что мы можем противопоставить этому обману? Распространение правдивой информации, - рассказала она.



Такому посылу инженеры оказались рады. Тем более что кадры документального фильма говорили сами за себя. Глядя на бочки с химикатами для пропитки табака, рабочие вспоминали емкости с машинным маслом, стоящие в их ангарах. С задних рядов даже донесся риторический вопрос: интересно, что вреднее…

Смешать табачную пыль напополам с крашеной бумагой, пропитать смолой (иначе не будет привыкания), упаковать, грамотно продать – и все, покупатель уже дымит, как паровоз. А еще продукцию можно адаптировать для женщин, подмешав в состав ароматизаторы. В результате получается изощренный капкан. С одной стороны, химикаты обеспечивают наркотическую привязанность, с другой – модный образ создает оголтелая реклама. В результате кошельки сигаретных магнатов пополняются с той же скоростью, с какой разрушается здоровье людей. Онкология, болезни сердца и сосудов, плюс список еще в десяток заболеваний. Такова реальная цена пачки сигарет. Впрочем, платит не только сам курильщик. Шансы на рождение здоровых детей у дымящих родителей резко сокращаются.



- Также напомню, что работодателю более интересен сотрудник без вредных привычек. Он меньше устает, не тратит время на перекуры и не уходит на больничный, - резюмирует Елена.

Это могут подтвердить и сами заводчане. Так, например, электрик Ильдар Сафин завязал с этой вредной привычкой несколько лет назад.

- В первое время было тяжело. А потом почувствовал улучшение здоровья. Бывало, что после рабочей смены чувствовал головную боль, сердце пошаливало. Думал, возраст. Но как бы не так! Сейчас чувствую себя гораздо лучше.

Так же настроен и его коллега Александр Борщев. Как главе семьи и отцу двух маленьких детей, ему есть куда потратить сэкономленные деньги. «Сыну пять лет, уже начинаю приучать его к турнику. Без личного примера никак».

К слову говоря, заядлых курильщиков - заводчан в аудитории оказалось не так много. Активно себя проявили те, кто убежденно бросил эту вредную привычку. Например, прозвучал такой аргумент: невесты предпочитают некурящих женихов. И вообще, быть здоровым модно!

Для кого-то отказ от табака – самоцель, но есть и те, кто считает это первым шагом на пути саморазвития. Свобода от привязанностей и ясное мышление, здоровое тело и здоровый дух. Все это звучит немного банально. До тех пор, пока не увидишь этих людей своими глазами. Например – активистов проекта «Общее дело». Вот работники судостроительного завода всерьез задумались над увиденным и услышанным. А лучшим показателем эффективности лекции стала пустующая на перемене курилка.



Иван БЕГМА.

Фото автора.