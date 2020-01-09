К 75-летию Победы

Блеск в глазах и далеко идущие планы

Вековой рубеж перешагул ветеран Великой Отечественной Илья Ковельзон. Комната республиканского геронтологического центра «Именлек», где он временно пребывает, наполнена благоухающими ароматами цветов. Розы, герберы и гвоздики долгожителю принесли его гости.

Илья Гильевич родился 20 января 1920 года в Черниговской области. Получив среднее образование на малой родине, в 1938 году поступил на электромеханический факультет Киевского индустриального института. Однако доучиться ему не пришлось.

– 21 июня 1941 года сдал днем последний экзамен по деталям машин за 3 курс, а ночью уже бомбили Киев. Началась эвакуация института, студентов направили в разные вузы, я попал в Ташкент, – рассказывает, показывая зачетную книжку, Илья Гильевич. Кстати, отметки по всем дисциплинам у него только «хорошо» и «отлично».

В апреле 1942-го призвался в армию и прослужил 25 лет. В 1943 году окончил артиллерийскую академию им. Дзержинского. Воевал в белорусском Гомеле, на Западной Украине.

– Мы, зенитчики, прикрывали железнодорожные станции, фронтовые дороги и войска, которые атаковали с воздуха, – вспоминает мужчина.

Победу встретил в Гродно.

– О том, что враг разгромлен, мы услышали ночью и начали обниматься, стрелять. У меня был пистолет, я стрелял из него, – улыбается он.

Илья Ковельзон награжден орденом Отечественной войны II степени. Прошел путь от командира батареи до начальника и закончил службу в звании полковника. Гимнастерку с погонами, бережно хранящуюся в шкафу, надел на вековой юбилей.

Первыми его поздравили сотрудники учреждения и родственники (живущие в Канаде связались с ним по скайпу). Затем – представители администрации района, Совета ветеранов, военкомата, а также школьники. Они вручили памятные подарки и письмо от президента России.

Навестили и коллеги из Академии наук, где Илья Гильевич работал, пока не вышел на заслуженный отдых.

– Люба с Сережей пришли к нам после института совсем молодые, а сейчас – доктора наук, профессора. Они рассказали про многих общих знакомых, которые все еще продолжают трудиться и передали мне привет, – с особым теплом делится мужчина.

Он не считает себя особенным, говорит, что прожил в классической семье (он – инженер, супруга – врач) обыкновенную жизнь. С женой вырастили сына. Когда не стало близких, его окружили заботой и вниманием сотрудники социального учреждения. На вопрос о секрете долголетия ветеран отмечает, что никаких особых способов нет:

– Я всю жизнь живу с доброй душой и мыслями. Молодежи хочу пожелать, чтобы брала пример со старшего поколения. Мы ведь столько горя повидали в своей жизни, но всегда оставались людьми.

– Он никого не осуждает. Со всеми делится опытом, пытаясь оградить от ошибок. Он активный, позитивный с далеко идущими планами. Коллеги ему подарили полугодовую подписку на его любимый «Собеседник», а он поинтересовался: «Почему не на год? » – рассказывает заведующая отделением милосердия геронтологического центра Екатерина Брыкина.

Одно из любимых занятий ветерана – чтение. На его столе всегда – «Комсомолка», «Аргументы и факты». Есть книга на английском – «Ворона в павлиньих перьях и другие рассказы», написанная по мотивам басен Эзопа.

– Немножко знаком с английским. Когда работал в институте генетики, к нам приходили импортные приборы. Я их налаживал, показывал, как с ними обращаться, – поясняет ветеран.

Несмотря на то, что в последнее время маломобилен, ведет активную жизнь. Занимается физкультурой, гуляет. Летом преодолевает на коляске и большие расстояния. В июне 2019 года съездил на площадь Ленина посмотреть на новый фонтан «Часы» и впервые съел там огромное «облако» сахарной ваты.

Мария НИКОЛАЕВА.