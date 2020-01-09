За лучшими практиками

Уфу для обмена опытом посетили преподаватели Ташкентского государственного аграрного университета. Визит стал возможен благодаря соглашению о сотрудничестве, которое заключили в прошлом году ГАУ и узбекский вуз.

В течение недели гости из ближнего зарубежья познакомятся с научной деятельностью нашего вуза и изучат опыт организации кадастровой деятельности в РБ.

– Республика лидер в этой сфере, а мы – факультет природопользования и строительства – готовим кадры. Покажем коллегам занятия. Нам есть что показать. Ведем большую работу по новому направлению – созданию цифровых карт. Также наметили экскурсию в Управление Росреестра, чтобы коллеги могли увидеть, как ведется кадастровый учет по российским законам, – сообщил доцент кафедры кадастра недвижимости и геодезии БГАУ Марат Ишбулатов.

Обмен опытом – только одно из мероприятий межвузовского соглашения. В будущем коллеги планируют совместные научные исследования. А в конце прошлого года студенты кафедры кадастра недвижимости и геодезии БГАУ впервые участвовали в конкурсе лучших выпускных квалификационных работ, прошедшем в рамках Международного фестиваля архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии в Узбекистане. На суд жюри представили свои работы представители 83 вузов и организаций России, Казахстана, Турции, ОАЭ, Венгрии и других стран. Из пяти проектов учащихся БГАУ три получили высокие оценки.

В номинации «Кадастр» первое место заняла Лиана Мифтахова с 3D моделью водонапорной башни ЖСК «Агромир». Она предложила новый метод постановки на кадастровый учет объектов недвижимости сложной пространственной конфигурации.

– Управление Росреестра заинтересовалось проектом, поскольку вопрос актуален. Земельный участок или дом ставят на учет, определив координаты на плоскости, а для таких объектов, как башня, имеющая сложную форму, или многоуровневые пересекающиеся мосты, методика не разработана. Мы предложили их ставить на учет в виде 3D-модели и внести изменения в методику оформления документов, – пояснил научный руководитель, доцент Марат Ишбулатов.

Второе место в той же номинации присудили Анастасии Забаевой, составившей проект межевания территории микрорайона № 33 города Октябрьский. Третье – «Геодезии и картографии» Игорю Страшнову за проект «Геодезические работы для реконструкции академического театра драмы им. М. Гафури в Уфе».

– Это – уникальный объект и сложная в плане инженерных сетей городская территория. Поэтому работать пришлось очень осторожно. При проведении съемок на местности он использовал специальные приборы, – сообщил Марат Ишбулатов.

Авторов лучших проектов отметили дипломами.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы БГАУ.