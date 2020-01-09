Выходи во двор!

Активисты домов № 12/1 по ул. Б. Бикбая и №11 по ул. Набережной реки Уфы устроили новогодний праздник для своих соседей. Увлекательные конкурсы, смешные номера, танцы и игры ждали всех, кто не поленился выйти во двор.

Еще несколько десятилетий назад у нас была традиция отмечать праздники всем домом и двором. Крутили пластинки, слушали музыку на модных кассетниках, устраивали танцы и игры для детей и взрослых. А потом все вдруг закрылись за дверями своих квартир и перестали интересоваться даже именами соседей по лестничной клетке.

Но постепенно традиции возвращаются. Люди объединяются для решения проблем по благоустройству и содержанию дома и общих праздников. Вот и жители обычных сипайловских панелек хотят, чтобы в их дворы вернулась соседская жизнь.

- С инициативой выступили старшие по домам микрорайона, - говорит начальник отдела координации в сфере жилищного хозяйства районной администрации Елена Кабирова. – Они не только праздники устраивают, но и планируют установить детские и спортивные площадки для своих ребят. Для этого подали заявки на участие в программе поддержки местных инициатив.

Председатель МКД по ул. Набережной реки Уфы, 11 Файруза Шуняева встречает праздник с надеждой, что в этом году в их дворе все же появится современное благоустроенное место для игр в футбол и волейбол.

- Хотим, чтобы дом вошел в число победителей программы поддержки местных инициатив, поскольку двор у нас неблагоустроенный, а без финансовой поддержки нам его не улучшить. Жильцы у нас активные, мы регулярно проводим собрания, различные мероприятия. Сами написали сценарий, подготовили угощения для чаепития.

Жители дома 12/1 по улице Бикбая - тоже конкурсанты. Они планируют благоустроить двор для детей – установить современный игровой комплекс.

- В мероприятии приняли активное участие как жители нашего дома, так и соседних. В рамках ППМИ сначала планировали спортивную площадку, но потом поняли, что без островка детства не обойтись! – поделился председатель многоквартирного дома №12/1 по ул. Б. Бикбая Николай Чертов.

Екатерина МАРКОВА.