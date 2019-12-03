Комбат, батяня…

Десятки разноцветных флагов, кимоно и решительные лица - на стадионе «Динамо» состоялась церемония открытия XVI Международного форума боевых искусств. Уфа приняла рекордное число спортсменов - свыше 2000 более чем из 40 регионов России и стран зарубежья.

- В этом году мы выиграли фонд президентских грантов, что накладывает свой отпечаток на соревнования. Мы стараемся провести их на более высоком уровне, чем в предыдущие годы, - отметил исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств по РБ, депутат городского Совета Александр Соснин.

Уникальность ежегодного международного форума в том, что в одном месте собираются участники от 10 лет и старше, начинающие спортсмены и профессиональные бойцы. У юных атлетов есть возможность повысить спортивный разряд, так как в программу входит всероссийский мастерский турнир по всестилевому карате.

Бойцов приветствовали заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Павел Муслимов, заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов, 13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Рима Баталова и другие почетные гости.

На 10 площадках прошли соревнования и семинары по различным видам боевых искусств и спортивных единоборств – открытому всероссийскому мастерскому турниру по всестилевому карате, международному турниру по рукопашному бою, открытому национальному чемпионату по боевым единоборствам «ФКСР», открытому всероссийскому турниру по косики карате «Russian Open», международному семинару по айкидо, бразильскому джиу-джитсу, открытым турнирам по ушу саньда, таолу, борьбе на поясах, кикбоксингу, тайскому боксу, кэндо, тхэквондо ГТФ, восточному боевому единоборству, тхэквондо ИТФ, мас-рестлингу и современному мечевому бою.

Зрителям такде довелось поболеть на профессиональном бойцовском шоу «Combat Ring XXX» («WCSA/ICLAS»), где отечественным бойцам экстра-класса противостояли чемпионы зарубежья. Были организованы открытые мастер-классы под руководством российских и зарубежных мастеров, среди которых один из известных борцов мира – Бисолт Дециев (Казахстан). Кроме того, любой желающий мог выполнить нормативы ГТО и получить заветный значок. Андрей Мережко из Екатеринбурга признался, что приехал сюда получить мастера спорта и, конечно, победить. К форуму готовился каждый день на протяжении последних 3-х лет.

- Для меня столица единоборств России - Уфа. Я много езжу, вижу всякие состязания. На таком уровне соревнования организовываются только здесь, - отметил член Высшего Совета Российского союза боевых искусств Рафгат Алтынбаев.

Зиля БАДРИЕВА.