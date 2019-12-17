История маленькой Лизы

Она и другие ребятишки получили приятные презенты: инициатором благотворительной акции «Подари Новый год детям» выступила мэрия, а спонсорами стали предприятия района, которые подготовили им подарки.

Демские школы взяли на себя подготовку сюрпризов для детей с ОВЗ и организацию процесса. Например, у 101-ой на попечении оказались сразу семеро, сообщил ее директор Ильфат Самситдинов. Подарки приобретали индивидуально: педагоги побеседовали с каждой семьей и выяснили, какие сокровенные желания у ребятишек. После этого в дело вступали спонсоры. В их числе оказался парк «Демский»:

– Судьба дала нам шанс порадовать ребенка, и для нас большая честь поздравить «особенных» ребят с наступающим Новым годом и чуточку побыть Дедом Морозом, – поделилась и.о. директора учреждения Светлана Швецова.

В первый день организаторы стали «дедом морозом» для трех семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Им подарили ноутбук, планшет, телевизор: ребята получили именно то, о чем мечтали.

– Мы и ранее сотрудничали с администрацией: помогали организовать чаепития, встречи с ветеранами. А вот такой направленной помощи не было. Поздравляя эту девочку, почувствовал, будто сам вернулся в детство! – поделился впечатлениями директор кафе «Радуга» Рафаэль Галимханов.

Лиза родилась здоровым ребенком, но в полтора месяца обнаружили опухоль и сделали операцию. Впоследствии у нее диагностировали ДЦП. Сейчас она живет вдвоем с мамой, которая всю себя посвящает воспитанию и уходу за дочерью. Девочка очень смышленая и, несмотря на отсутствие координации, сначала освоила компьютер со специальной клавиатурой и джойстиком, а сейчас привыкает к сенсору.

У Лизы есть сестра – живет в Москве, играет на скрипке в Национальном молодежном симфоническом оркестре. Благодаря современным технологиям девочки могут общаться каждый день.

– Мы с нетерпением ждем трансляций выступлений Нелли, – рассказывает мама Лизы Альфия Гайфуллина. – Старшая сестренка каждую свободную минуту старается выходить в онлайн, контролировать, чтобы младшая не ленилась, тренировала мышцы, училась.

Лиза, хоть и часто норовит избежать надзора сестры, все же любит учиться. Раньше обучалась в 13-м интернате, а с окончанием учебной программы заскучала. Тогда мама наняла педагога, девочка с нетерпением ждет каждого ее прихода. Несмотря на инвалидное кресло, любит плавать, гулять с мамой по улице. Чтобы девочка не замкнулась и понимала жизнь, мама водит ее по магазинам, банкам и паркам.

– Впервые мне администрация района помогла оплатить лечение, когда Лиза было 4,5 года. Тогда мы смогли поехать в Москву, и я еще надеялась, что может произойти чудо, - рассказывает женщина.

После этого ей посоветовали обратиться в благотворительные фонды «Изгелек», «Мархамат», откуда она также получила поддержку. Сегодняшний подарок стал для семьи большой неожиданностью, а женщина признается, что теперь Лизе учиться станет проще.

Алина ГАРИПОВА

Фото автора.