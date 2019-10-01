Не уронить высокую планку

В Национальном молодежном театре состоялась церемония награждения победителей Международного журналистского конкурса «Золотой курай», приуроченного к 100-летию Башкортостана и вековому юбилею Мустая Карима.

Жюри возглавил председатель Союза журналистов Российской Федерации Владимир Соловьев, который специально прилетел в Уфу на торжественную церемонию.

- Очень символично, что мы вылетели из аэропорта имени Александра Пушкина, а прилетели в воздушную гавань имени Мустая Карима, важно сохранять эти великие имена. Конкурс был очень насыщенным, поступило немало интересных материалов. И от всей души хочу поздравить всех победителей и пожелать творческих успехов, - отметил Владимир Геннадиевич.

В каждой из семи номинаций, названных строчками из стихотворений Мустая Карима, жюри определило лауреатов и победителей, также были учреждены еще две специальные номинации.

- Наш регион находится на стыке Европы и Азии. Прекрасная республика, прекрасная земля, которая подарила миру замечательного сына башкирского народа Мустая Карима. И я хочу попросить всех гостей, которые приехали к нам из регионов и зарубежья, по возращении передайте всем, что мы всегда открыты миру, - отметила министр культуры РБ Амина Шафикова и наградила конкурсантов в номинации «Мне повезло с землей моей… Ты чудо, Башкирия!». Победителем признана журналист из Азербайджана Тарана Мамедова за материал о башкирских легендах, удивительных местах республики - горе Ямантау, Каповой пещере - в литературном журнале «Улдуз».

Статуэтки и дипломы в номинации «Я не случайный гость земли родной» вручила член жюри, директор Фонда имени Мустая Карима, дочь народного поэта Альфия Каримова. Первое место поделили Арслен Байыр, редактор турецкого журнал «Гюнчель Санат» и главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

- Наше общество всегда ценило слово журналиста: верило печатному слову, материалам, звучащим с экрана. Здесь собрались профессионалы высшей пробы, желаю не ронять высокую планку и служить высоким идеалам, - отметила в своем выступлении Альфия Мустаевна.

Победительница в номинации «Не русский я, но россиянин» - журналист канала ОТВ из Екатеринбурга Рузанна Шахназарян в Уфе в первый раз, как и добрая половина участников.

- Но стойкое ощущение, что приехала в знакомый и близкий город. Как автор и руководитель программы «Национальное измерение» долгое время близко общаюсь и готовлю передачи о традициях башкирского народа, культуры, не так давно снимали выпуск о свадьбе.

Победителей конкурса также поздравили руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов, главный редактор журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости» Галина Ишмухаметова, ветеран башкирской журналистики Алик Шакиров, председатель Союза журналистов Башкортостана Артур Давлетбаков.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Фото: Андрей ВДОВИН.