Говорили открыто

Работа жилищно-коммунального хозяйства и проблемы, связанные с ним – одна из основных тем, волнующих горожан. Чтобы вопросы, связанные с благоустройством придомовой территории, капитального ремонта, не накапливались, а решались быстро и эффективно в регионе работают различные программы и акции. Одна из них – «Открытый диалог» – прошла в нашем районе. Инициатором выступил Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. В мероприятии также приняли участие представители НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», директора ЖЭУ, руководство УЖХ.

– Впервые общение такого формата было организовано в 2016 году. Тогда мы не подозревали, что это вызовет такую активность у людей, – говорит директор УЖХ Демского района Ринат Гарипов.

Как он отметил, жители пришли с самыми различными вопросами: кто-то не может найти общий язык с управляющей компанией, другому нужны разъяснения по предоставлению услуг в сфере ЖКХ. Большинство вопросов решались на месте, оставшиеся взяли в дальнейшую разработку. Также представители различных подрядных организаций обсудили ряд вопросов, связанных с ремонтом подъездов.

По каждому обращению составлялся протокол, а управляющей компании передавались обязательства по устранению недостатков. Например, у жительницы дома №11 по улице Дагестанской Ольги К. стены квартиры покрылись плесенью из-за расхождения межпанельных швов. Директор ЖЭУ № 34 назвал сроки устранения трещин.

– Дому уже более полувека, конечно, у него есть проблемы. Но мы на каждое обращение стараемся реагировать оперативно, в данном случае на следующий день была произведена герметизация швов, – сказал директор ЖЭУ №34 Расим Акбаров. Кроме этого, в доме прошлым летом обновилась кровля, сейчас идет капитальный ремонт подъездов.

А вот Резида К., проживающая по адресу ул. Правды, 21, только пытается добиться реконструкции. Ее квартира на последнем этаже, и она каждый день смотрит прогноз погоды и с ужасом ждет дождей – из-за ветхости кровли ее постоянно заливает.

Как выяснилось, дом включен в программу капитального ремонта кровли на следующий год – летом полностью снимут старое покрытие и заменят на рулонный гидроизоляционный материал. Также в рамках капитального ремонта полностью реконструируют систему ливневой канализации, водоприемные воронки, вентиляцию и оголовки, установят новые двери на шахте выхода на крышу. Кроме этого, поставят металлическое ограждение высотой не менее метра и покроют парапет металлическим листом, чтобы избежать попадания воды через швы.

– Сейчас осень, начались дожди, и данное обращение мы не оставили без внимания. В тот же день выехали на место, наметили «фронт работ» и на следующий день кровлю уже залатали, – объяснил главный инженер ЖЭУ № 34 Дамир Султанов.

В связи с новым расчетом подаваемого в многоквартирные дома тепла были и обращения по поводу счетов по квитанции. Жительница дома № 20 по улице Ухтомского рассказала о резко возросших цифрах в строке «за отопление». Ей помогли написать письмо в ЕРКЦ и после получения ответа обратиться за перерасчетом.

Жительница дома № 4 по улице Мусы Джалиля обратилась в управляющую компанию уже после некачественной работы. В этом доме в 2016 году был проведен капитальный ремонт кровли и установлен козырек над дверьми. Но из-за неправильной его установки, во время дождя просачивалась вода и, стекая по стене, приводила в негодность фасад.

– Последствия неправильно выполненных работ – это еще одна наша головная боль. Но это не значит, что такие вопросы можно оставлять без внимания, мы свяжемся с подрядной организацией, я проконтролирую этот вопрос, – сказал директор УЖХ.

– Такие встречи необходимы во избежание возникновения конфликтных ситуаций. У нас также каждую среду проходит прием граждан, когда любой может обратиться к нам с волнующими его вопросами, – говорит Ринат Гарипов.

– Работу ЖЭУ и УЖХ я оценила бы на «четверку». Есть, конечно, определенные недочеты, иногда невозможно дозвониться или на вызов приходят не очень оперативно, но в целом все устраивает, – подчеркнула жительница дома № 12 по улице Ухтомского Гульназ М.

Алина ГАРИПОВА.

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