Вместе по пути взросления

Иногда они называют ее мамой.

- Эта оговорка для меня самая лучшая похвала, - говорит воспитатель детского сада №54 Оксана Переходько.

В систему дошкольного образования она пришла, когда вместе с семьей переехала из жаркой Феодосии в Уфу. Было это в непростые времена перестройки. В родном городе Оксана окончила музыкальную школу и 16 лет отдала танцевальному коллективу народного танца.

- Трудилась экономистом, но мне всегда хотелось работать с детьми и развивать их творческие способности, - рассказывает она, - и в Уфе решила коренным образом поменять свою жизнь – пошла работать нянечкой в детский сад, потом окончила педагогический колледж.

Сегодня Оксана Валерьевна – опытный педагог, способный уже по отношению родителей к ребенку определить, как правильно подойти к нему, в каком направлении развивать.

- Очень помогают годы занятий хоровым пением и танцами, - считает она. – Мы с ребятами участвуем во многих творческих и спортивных мероприятиях. Занимаемся исследовательской работой.

Сегодня Оксана Валерьевна участвует в проекте «Дети мира», где предлагаются задания на развитие логики, мышления, мелкой моторики. Большинство из них ребята выполняют самостоятельно, а некоторые – с помощью родителей.

- Сегодня много гиперактивных детей, как вы с ними справляетесь?

- Таких ребят надо занимать, в процессе выполнения заданий у них вырабатываются усидчивость и внимание. Им очень сложно адоптироваться в обществе, поэтому нужен индивидуальный подход. Творчество помогает ребятам не только влиться в коллектив, но и показать себя, раскрыть свои способности. В итоге они чувствуют себя увереннее, видя поддержку.

- Нынешние дети владеют компьютерными технологиями буквально с пеленок. Их пальчики уже заточены под гаджеты, но страдает мелкая моторика, отсюда и особенности развития. Как работается с такими детьми?

- Мы, конечно, понимаем, что в век современных технологий невозможно работать по старинке. Нынешние дети легко разбираются в компьютерах, быстро осваивают современные гаджеты. И это плюс. Но ученые давно доказали связь между мелкой моторикой рук и развитием речи. Она-то и страдает больше всего. Но выправить недостаток можно. Есть конструкторы нового поколения, которые могут помочь в этом. Дети, объединившись группами, собирают предметы из плоских и объемных деталей.

Словом, необходимо заинтересовать ребенка, тогда и придет результат.

- Сложные отношения в семье отражаются прежде всего на малыше. Может ли воспитатель помочь?

- Был у меня случай, когда отец забрал сына и не давал маме общаться с ним. Пришлось много беседовать, доказывать, что без материнской любви ребенок страдает. Счастье, когда удалось отогреть сердечко маленького человека. И на выпускном родители помирились.

- За что вы любите свою работу?

- За счастливые, пытливые глаза ребят. Многие из них давно стали взрослыми и уже приводят ко мне своих детишек. Пройти с ребенком его путь взросления необыкновенно увлекательно. Наверное, в этом и смысл нашей работы.

Светлана ЯНОВА.