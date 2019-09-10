Медовая да золотая…

Такой можно назвать сельскохозяйственную ярмарку. В выходные дни она в городе проходила повсеместно, а в районе развернулась на площади перед Дворцом молодежи.

Погода благоприятствовала – наступило долгожданное бабье лето и покупательская активность на ярмарке уже в первый день высока.

Фермеры из Аургазинского, Белорецкого, Чекмагушевского, Кушнаренковского, Дюртюлинского, Чишминского, Куюргазинского, Гафурийского, Уфимского

привезли на продажу овощи и мед.

На торговом «вернисаже» была вся палитра красок: радовали глаз янтарные тыквы, налитые яблоки, золотистый лук, крепкие клубни картофеля, ярко-оранжевая морковь, тугие кочаны капусты. За экологически чистой продукцией в выходные отправилось немало горожан. Они присматривались, торговались. У овощной «точки» мы разговорились с ними.

- Рады, что вновь для нас организовали ярмарку, и сельчанам хорошо – торговля у них идет бойко, и мы – купим недорого. Я лично всегда жду сентября, когда можно все закупить впрок, - говорит пенсионерка Антонина Васильева.

Порадовал хороший выбор тыкв. Янтарные «горы» радовали глаз.

- Очень полезный и вкусный овощ, - говорит фермер из Аургазинского района. - Сорт называется - медовый, и на вкус такой же, только нужно уметь готовить.

- А цена?

- 8 рублей за кг, - говорит продавец и сразу же ставит желтую тыквенную «голову» на весы. Она потянула на 30 кг. На всю зиму хватит!

- Сейчас все овощи можно купить без проблем круглый год, - вступает в беседу еще одна покупательница Валентина, - Но вот тыкву редко где купишь. А нам захотелось запечь ее, получается очень вкусно.

Еще одним хитом продаж в этот день стали яблоки.

- Купила на пироги, - говорит одна из покупательниц, Людмила Николаевна, - хочу порадовать близких фирменным штруделем. Также делаю повидло, джемы и частично замораживаю.

И какая зима без картошки? Из Дюртюлинского района привезли на продажу прекрасный корнеплод сорта «Невский».

- Давно выращиваю такой картофель, - говорит фермер, - вкусный, хорошо хранится. Цена – 25 руб за килограмм.

Многие закупали в этот день мед. Выбор сладкого продукта был богатый - липовый, цветочный, донник, разливной и в сотах, а также разнообразные продукты пчеловодства. Каждый продавец постарался чем-либо удивить.

- Лучшего лекарства от простуды вам не найти, также его рекомендуют сердечникам и гипертоникам, - рекламирует свою продукцию пчеловод из Куюргазинского района.

Также на ярмарке можно купить для своего участка саженцы десятков сортов декоративных и плодово-ягодных деревьев.

Вся суть сельскохозяйственной ярмарки, по мнению покупателей, в том, что продукты здесь свежие, натуральные, и сравнительно дешевле чем в магазинах. Морковь по 20 руб., лук – 20-25, картофель – 20-25.

Ярмарка – прекрасная возможность сделать запас свежих и полезных продуктов, так что если кто из горожан еще не успел запастись натуральными витаминами, может это сделать в следующие выходные.

Лидия МАРАТОВА.

Фото автора.