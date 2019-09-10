Ориентир – на стратегию

В понедельник на еженедельном селекторном совещании у врио главы республики Радия Хабирова подвели итоги и обсудили текущие вопросы.

Про стратегию

Радий Хабиров напомнил, что в настоящее время готовится документ, который определит стратегию развития Башкортостана до 2024 года. Он основан на майском указе президента России Владимира Путина и национальных проектах, но будет конкретизирован в разрезе республики и муниципалитетов.

– Это документ, на который мы будем ориентироваться в нашей деятельности. В нем, в частности, будут содержаться поручения правительству и главам муниципалитетов, – сказал он.

Огласить его руководитель региона намерен 19 сентября после официального вступления в должность главы Башкортостана.

Про «Зеленую Башкирию»

Единая акция по высадке деревьев и кустарников пройдет 5 октября, в преддверии Дня республики. Об этом сообщил и.о. вице-премьера – министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Борис Беляев.

Первая акция состоялась в апреле. В ней приняли участие более 160 тысяч человек, была организована высадка свыше 109 тысяч деревьев и кустарников, в Уфе - более 2,5 тысяч. Мэр Уфы Ульфат Мустафин сообщил, что 95% деревьев успешно прижились.

Теперь пора создавать новые аллеи: готовить площадки, саженцы, инвентарь.

Про экспорт

Представительство Башкортостана откроется в Стамбуле в течение двух-трех месяцев, сообщил председатель Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов. Это один из этапов реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого за пять лет в регионе планируется вдвое увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров. По итогам первого полугодия 2019 года зафиксирован рост на 4,4 процента. Основным драйвером стало машиностроение, экспорт продукции которого вырос на 35,3 процента. В качестве поддержки предприниматели активно используют субсидирование транспортных расходов, на которое в бюджете заложено 40 млн рублей.

Радий Хабиров поручил транспортному блоку правительства РБ подготовить предложения по новым авиарейсам с учетом работы зарубежных представительств, а также ускорить работы по завершению строительства логистического комплекса на реке Белой в Илишевском районе для отправки за рубеж сельскохозяйственной продукции.

Про вакцины

В этом году планируется привить от гриппа 1,83 млн человек, в том числе 418 тысяч детей, сообщил и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин.

Вакцинация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок за счет федерального бюджета. Первая партия, 180 тысяч доз, уже прибыла в республику, всего будет закуплено 1,83 млн доз отечественной трехвалентной вакцины. Особое внимание уделяется детям и беременным женщинам, для которых закуплены препараты без консервантов. Завершить прививочную кампанию планируется до 15 ноября.

Юлия ПАХОМОВА.