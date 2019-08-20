В едином ритме – 700 сердец

- Только посмотрите на эти деревья: ствол не обхватить руками! Наверняка, каждому из них под сотню лет. Хочу прожить столько же! Вот и вышел на «Сердечный маршрут». Да не один. А с детьми и внуками! – говорит, улыбаясь, уфимец Александр Яковлев.

Вместе с другими участниками мы идем вдоль берегов озера Солдатское. Шествие чем-то напоминает Первомай: десятки счастливых людей, музыка, в воздухе – красные шары. Большая оздоровительная прогулка организованна Республиканским кардиологическим центр​ом. Почему бы и нет: активность и движение всегда были друзьями хорошего здоровья. Подтверждением этому стали именитые спортсмены, которые возглавили шествие. А кроме того, Оксана Савченко, Алексей Лабзин и Алексей Селиверстов провели для уфимцев разминку.

Приятным был и тот факт, что чемпионов активно поддержала молодая смена. На футболках молодых атлетов виднелись логотипы ФК «Уфа», волейбольной команды «Уфимочка» и не только.

- Сегодня мы идем в рамках всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Хотите быть здоровым и счастливым? Присоединяйтесь! Очень хочется сделать «Маршрут сердца» постоянным. И объединить как можно больше людей, - отметила главный врач кардиоцентра Ирина Николаева.

Ее коллеги тоже показали уфимцам личный пример. Как оказалось, сидячий образ жизни свойствен не только офисным работникам, но и докторам. Одни на всех и меры профилактики. Своим видением проблемы поделился врач общей практики Винер Галимов.

- Мне тридцать четыре года. Есть пара друзей, которые курят, при этом считая себя здоровыми. Поставили простой эксперимент, решив подняться без лифта на 16 этаж. Вот тогда ребята и задумались. А ведь сердце не имеет передышки, начиная с первого удара! Вредные привычки, переедание, слишком долгий или короткий сон, компьютер - все это не добавляет ему крепкости. Я стараюсь это учитывать и чувствую себя хорошо.

Увы, подчеркнуть свою прекрасную форму смогли далеко не все из более чем 700 участников «маршрута». Тем не менее уфимцы развили неплохой темп. Хотя без остановок не обошлось.

- Внимание, граждане! Прошу остановиться! Прибывает поезд! – отчеканил юноша с красным флажком в руке.

Детская железная дорога ОАО «РЖД» стала единственным препятствием. Стальное сердце электровоза стучало ровно и мерно, без всякого напряжения. Значит, механизм хорошо отлажен. «Вот и наше должно работать без запинки. Врачи помогут лишь когда что-то вышло из строя. В остальном - нужно следить за здоровьем самим», - подчеркивает доктор.

А я гляжу на циферблат своего шагомера. Конечно, не десять тысяч шагов, но… Любой вклад важен. Хотя есть у «Маршрута сердца» и спортивная составляющая. Так, награды за быструю ходьбу получили Людмила Глушкова, Амир Латыпов и Ольга Исайченко.

Иван БЕГМА.