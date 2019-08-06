Па-де-де из Японии

Батман, адажио, плие – на сцене легкими бабочками порхали юные балерины и танцовщики. В Башкирском хореографическом колледже им. Р. Нуреева состоялся гала-концерт участников Международной летней школы.

В программе проекта приняли участие 22 юных танцовщика и 7 педагогов из Японии. Инициатором проведения в Уфе летней школы стал педагог классического танца, выпускник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Алмазбек Шамыралиев.

В первом отделении были представлены результаты 10-дневного обучения. Японским ребятам помогали студенты и выпускники колледжа. Второе отделение было посвящено композициям, которые юные артисты из Японии выучили со своими преподавателями.

Многое для участников Международного летнего лагеря было в новинку. Например, историко-бытовой танец, который входит в обязательную программу профессионального хореографического образования в нашей стране, в Японии не изучается. В ежедневные шестичасовые занятия также вошли классический, дуэтно-классический, характерный, историко-бытовой танец и общая вариация. За короткий срок в трех возрастных группах ребята выучили и представили на сцене фрагменты из отечественных и зарубежных классических балетов, в том числе сольные вариации и ансамблевые номера.

- И педагоги, и детишки - большие молодцы. Примерно 6 лет назад к нам уже приезжали ребята, поэтому это уже второй опыт, - отметила художественный руководитель БХК им. Р. Нуреева, главный балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета, народная артистка России и РБ Леонора Куватова. - В Японии очень любят нашу классику и наш балет. И для наших ребят это повод задуматься о том, какое у нас прекрасное искусство, интересное, трудное, что можно прийти к нам учиться. У нас замечательные педагоги, очень хорошие условия для обучения. Я думаю, этот проект обязательно состоится и в третий, и в четвертый раз. Мы будем рады приветствовать наших гостей. Это очень интересное сотрудничество.

Педагоги колледжа отметили отличную подготовку ребят, высокий уровень освоения программы и неподдельный интерес к обучению. Мероприятие прошло с большим успехом. Каждое выступление сопровождалось бурными овациями зрителей.

В числе гостей — известная личность в японском танцевальном искусстве Нуномэ Сачико, организатор балетного конкурса и школы в Японии. По ее словам, она посетила много занятий у разных педагогов по всему миру, но тщательно изучить вагановский метод преподавания в Японии возможности нет.

- Побывав на занятиях, я поняла, что особо никаких ошибок не делала в своем обучении. Но была некоторая информация, о которой я даже не знала. Например, некоторые повороты у нас вообще не делают. Это для меня стало большим открытием, — сказала Сачи-сэнсэй.

Нуномэ Сачико сообщила, что уже обсуждается вопрос о том, чтобы уфимские студенты смогли принять участие в мероприятиях школы и конкурса Сачи-сан. В завершение гала-концерта все участники Международной летней школы получили сертификаты и памятные подарки.

Иван ЗАРОКОВ.