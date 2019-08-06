Нюансы уличной торговли

На улице Ураксина на небольшом пустыре за жилыми домами расположился пятачок с фруктами и овощами - сливы, персики и абрикосы аккуратно разложены по ящикам, рядом уместились разномастные арбузы и золотистые дыни. Продавец терпеливо ждет покупателей. Его не смущает ни то, что он не имеет разрешения на торговлю, ни тем более санитарной книжки. Вот с этой-то точки начался наш рейд по местам несанкционированной торговли. В составе комиссии – начальник отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации района Владимир Крупский, представители районного ЦОБ и Отдела полиции №3 МВД РБ по г.Уфе.

Документов при себе у продавца не оказалось. Уверяет, что работает на хозяина. Предположительно на некоего Саида, который содержит еще несколько точек.

- В основном незаконной торговлей занимаются выходцы из южных стран. Поэтому к нам во время таких объектов часто присоединяется миграционная служба. К примеру, по итогам последней проверки в отделение полиции для выяснения личности были доставлены четыре человека. Одного из них по решению суда депортируют.

- На самом деле депортировать не так просто. Например, у данного гражданина есть вид на жительство в России, регистрация просрочена, но в Уфе у него семья, в которой воспитывается ребенок. И суд учитывает подобные обстоятельства. Но если проступок тяжкий, то, конечно, решение принимается не в пользу мигранта. После депортации в течение времени установленного судом он не имеет права заезжать в нашу страну, - комментирует младший лейтенант полиции Алмаз Хаматшин.

Следующая точка на улице Рабкоров рядом с домом №4/1. Здесь за прилавком стоит женщина, она же хозяйка. Вышла замуж за азербайджанца, что видимо и послужило началом ее бизнеса.

- Почему торгуете незаконно? – интересуется Владимир Георгиевич.

- Так получилось. Как-то надо жить. Знаю, что незаконно, - откровенно отвечает женщина.

- Вы должны немедленно свернуть продажу.

Нюанс в том, что она является индивидуальным предпринимателем. То есть с точки зрения федерального законодательства, которое не предусматривает ответственность за несанкционированную торговлю, а лишь за незаконное предпринимательство, она ничего не нарушает. Для того, чтобы организовать точку продажи законно, сначала необходимо внести ее в схему размещения нестационарных торговых объектов, а потом выиграть электронные торги. После этого заключить договор с администрацией города на право ее размещения. Сейчас в Кировском районе на законном основании функционируют 9 подобных точек. За то, что женщина торгует без договора, отдельные санкции предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях РБ.

Неподалеку разместился еще один торговец фруктами. Комиссия хорошо знает этого злостного нарушителя. Он не оформлен индивидуальным предпринимателем и не имеет договора на размещение точки. Уже должен около 15 тысяч рублей штрафов.

- Мы ожидаем решения суда по ликвидации семи подобных точек. Эта одна из них, - говорит Владимир Георгиевич.

Меж тем мужчина обещает, что уберет свою палатку. У членов комиссии нет права закрыть точку или тем более конфисковать товар. Чтобы прекратить несанкционированную продажу, отдел координации торговли, общественного питания и услуг администрации города должен собрать необходимый пакет документов для обращения в суд. А для этого надо еще найти владельца точки. Сделать это тоже непросто, так как обычно за прилавком стоят наемные продавцы, которые не раскрывают имени своего хозяина.

Тем временем едем по адресу: улица Степана Кувыкина, 14. Здесь фруктово-овощной развал расположился на обочине дороги. Проверяющим «повезло» - за прилавком сам хозяин. Он оформлен как индивидуальный предприниматель, но вот заключить договор с администрацией города руки не дошли. Несмотря на то что проверка его посетила не впервые и штраф накопился около 30 тысяч рублей, оставлять насиженное место он не торопится. Сейчас на мужчину составляют протокол, на этот раз ему грозит взыскание 20 тысяч.

- Просто так наложить штраф мы тоже не можем. Должны представить протоколы в административную комиссию, а она уже выносит решения, - поясняют участники рейда.

- Почему вы мешаете им работать? Нам, бедным людям, больше негде покупать фрукты и овощи по доступной цене, - заступается за торговца молодая женщина.

- К таким разговорам мы уже привыкли. Иногда чего только не наслушаешься, - члены комиссии даже не вступают в спор.

Однако наведение порядка в уличной торговле – один из краеугольных камней городской безопасности вообще. Как правило, такие фруктово-овощные палатки располагаются вблизи проезжей части. И мы уже не раз писали о том, что фрукты и овощи накапливают химикаты, которые проникают в них от выхлопных газов. А сколько дорожной пыли оседает на сочных с виду персиках и грушах!

От торговца еще раз настоятельно потребовали закрыть точку. Но по своему опыту проверяющие знают, что в одном месте она закрывается, а в другом открывается. Часто они просто «переезжают» во дворы, подальше от посторонних глаз.

Заезжаем на улицу Геологов. Палатка прикрыта навесом, товар огорожен решеткой, за прилавком никого нет. Явно сработало сарафанное радио.

Тормозим на остановке «Молодежная аллея». Здесь в киоске торгует тетя Люба, прибывшая в Россию из Казахстана.

- Нюанс данной ситуации в том, что киоск работает легально, нарушение в том, что фрукты и овощи вынесены на улицу, что запрещено, - объясняют сотрудницы ЦОБа.

Перед ларьком расположились многочисленные ящики с товаром, которые частично перегораживают велосипедную дорожку. Раньше арбузы выставляли и вовсе на кромке тротуара, где останавливаются пассажирские автобусы. Мы заглянули в сам ларек – внутри пусто и спокойно, коробки можно разместить здесь. Но торговля идет бойчее, когда товар выставлен на улице. Местным жителям такой подход не нравится, часто поступают жалобы на предпринимателей. Теперь им грозит очередной штраф, а ведь еще не оплачены предыдущие.

- Наша работа не прекращается ни летом, ни зимой. Хотя в холодное время года масштабы несанкционированной торговли несколько уменьшаются. Меняется и ассортимент. Зимой продают мороженую рыбу и сухофрукты, а еще елки под Новый год, - говорит, прощаясь Владимир Георгиевич.

Альбина Зубарева.

Фото автора.