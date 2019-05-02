Праздник на двух колесах

Собрались любители прогулок на двух колесах на остановке транспорта «Горсовет». Именно там начинался маршрут длиной почти в 12 километров, с конечной точкой в парке «Ватан».Старт был назначен на половину одиннадцатого утра.- Сегодня прекрасный день. Солнце вышло, люди воодушевились. Едем свободно по самой середине проспекта! Когда еще такое будет?! – делится впечатлениями уфимец Александр Доставалов.Рядом с ним – тринадцатилетняя дочь. «Велик» Полины - более легкий и элегантный, в седле она чувствует себя уверенно. Собственно, это она и подговорила отца принять участие в заезде. А мама Наталья Доставалова встретит семью уже на финише.Велосипедистов так много, что они выстраиваются в добрый десяток рядов. Впереди, как водится, самые задорные и нетерпеливые. Над головами мелькают флаги университетов и предприятий, гудит винтокрылый дрон с видеокамерой. Неподалеку машина «скорой помощи». Впрочем, есть здесь и медики не на дежурстве. Например – Эльдар и Зарина Сулеймановы. Завидев меня, они сразу же заявляют: врач должен быть здоров сам, иначе кого он вылечит? А велосипед лучше всякого фитнеса.Пройдя чуть дальше, замечаю некое подобие индийской велорикши: к раме прикреплена крытая повозка на двух колесах с откидным тентом. Взрослому человеку там будет тесновато, а вот двум малышам – вполне удобно.- Своего велика у нас нет, мы еще маленькие. Но кататься любим все равно. С папой нам очень весело! – говорят, улыбаясь, погодки Артем и Стас Тормышевы.Как рассказал глава семейства Алексей, «чудо-прицеп» обошелся сравнительно не дорого. В безопасности конструкции можно не сомневаться: крепления надежные, колеса тоже. Кроме того, она очень легкая и не виляет на поворотах.Но вот звучит стартовый сигнал. Лавина радостно двигается с места. Заезд – любительский, потому особого напряжения здесь нет, каждый едет в комфортном для себя темпе. По прибытии к финишу вело активистов ждал большой праздничный концерт на площадке парка «Ватан».Участников приветствовали министр молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов, председатель Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов и другие официальные лица. Известно, что уфимский велопробег входит в тройку самых масштабных по стране. Так, в этот раз его участниками стали 12 тысяч человек. А концерт в этно-парке «Ватан» собрал уже около 30 тысяч уфимцев.