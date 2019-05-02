Праздник на двух колесах

Шум десятков машин остался за спиной. Впереди, насколько хватало глаза, двигались велобайкеры. Юные и в возрасте, семьями и в одиночку, спортсмены и любители – они стали настоящими хозяевами проспекта Октября. Правда, лишь на время ежегодной акции «День тысячи велосипедистов».
Собрались любители прогулок на двух колесах на остановке транспорта «Горсовет». Именно там начинался маршрут длиной почти в 12 километров, с конечной точкой в парке «Ватан».
Старт был назначен на половину одиннадцатого утра.
- Сегодня прекрасный день. Солнце вышло, люди воодушевились. Едем свободно по самой середине проспекта! Когда еще такое будет?! – делится впечатлениями уфимец Александр Доставалов.
Рядом с ним – тринадцатилетняя дочь. «Велик» Полины - более легкий и элегантный, в седле она чувствует себя уверенно. Собственно, это она и подговорила отца принять участие в заезде. А мама Наталья Доставалова встретит семью уже на финише.
Велосипедистов так много, что они выстраиваются в добрый десяток рядов. Впереди, как водится, самые задорные и нетерпеливые. Над головами мелькают флаги университетов и предприятий, гудит винтокрылый дрон с видеокамерой. Неподалеку машина «скорой помощи». Впрочем, есть здесь и медики не на дежурстве. Например – Эльдар и Зарина Сулеймановы. Завидев меня, они сразу же заявляют: врач должен быть здоров сам, иначе кого он вылечит? А велосипед лучше всякого фитнеса.
Пройдя чуть дальше, замечаю некое подобие индийской велорикши: к раме прикреплена крытая повозка на двух колесах с откидным тентом. Взрослому человеку там будет тесновато, а вот двум малышам – вполне удобно.
- Своего велика у нас нет, мы еще маленькие. Но кататься любим все равно. С папой нам очень весело! – говорят, улыбаясь, погодки Артем и Стас Тормышевы.
Как рассказал глава семейства Алексей, «чудо-прицеп» обошелся сравнительно не дорого. В безопасности конструкции можно не сомневаться: крепления надежные, колеса тоже. Кроме того, она очень легкая и не виляет на поворотах.
Но вот звучит стартовый сигнал. Лавина радостно двигается с места. Заезд – любительский, потому особого напряжения здесь нет, каждый едет в комфортном для себя темпе. По прибытии к финишу вело активистов ждал большой праздничный концерт на площадке парка «Ватан».
Иван БЕГМА.
Фото автора.
Корзинка:
Участников приветствовали министр молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов, председатель Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов и другие официальные лица. Известно, что уфимский велопробег входит в тройку самых масштабных по стране. Так, в этот раз его участниками стали 12 тысяч человек. А концерт в этно-парке «Ватан» собрал уже около 30 тысяч уфимцев.