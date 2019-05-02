Во взрослую жизнь в ритме полонеза

Для выпускников школ прозвенел последний звонок. Один из самых трогательных праздников начался с традиционных линеек, продолжился Весенним балом и завершился ярким флешмобом.
- Позади 11 лет напряженной, но замечательной школьной поры. В ней было все: волнение, неудачи, взлеты и радость побед. Не бойтесь делать ошибки, ибо не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не пугайтесь трудностей, ибо эти трудности - всего лишь вызов, на который вы должны ответить. Будьте настоящими гражданами своей огромной страны. Дерзайте и будьте настойчивы в осуществлении вашей мечты! Желаю вам терпения и успешной сдачи единых государственных экзаменов, - обратился к выпускникам глава районной администрации Сергей Кожевников.
Трогательно и волнительно прошел праздник в школе № 131. Выпускников поздравила начальник Управления по гуманитарным вопросам и образованию районной администрации Лариса Бочкарева.
- Сегодня праздник, правда, с небольшой грустью: все ребята прощаются с детством. Наступает другая, но не менее интересная жизнь. Вас всему научили, добейтесь высоких баллов на экзаменах и продолжите обучение там, где мечтаете. Сохраните вашу дружбу и встречайтесь на протяжении всей жизни, - сказала она.
- Впереди ответственная пора. Желаю удачи, успехов. Педагоги и родители дали вам все для того, чтобы вы успешно завершили школу и получили аттестат, позволяющий продолжить свое образование, - пожелала доброго пути директор школы №131 Алевтина Чернова.
Выпускники поблагодарили педагогов и родителей за труд, терпение и багаж знаний. А затем по традиции передали эстафету ученикам 10 классов, первоклассники же порадовали гостей веселыми стихами о школьной жизни.
Мария АПКАРИМОВА.
ИНФОГРАФИКА
В этом году школы оканчивают 1756 девятиклассников и 688 одиннадцатиклассников.
Пунктами проведения ЕГЭ утверждены 3 лицея №№52, 58, 68 и школа №118.
Самыми востребованными экзаменами у выпускников стали математика (профильный уровень), обществознание, физика, информатика, химия, биология.