Во взрослую жизнь в ритме полонеза

- Позади 11 лет напряженной, но замечательной школьной поры. В ней было все: волнение, неудачи, взлеты и радость побед. Не бойтесь делать ошибки, ибо не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не пугайтесь трудностей, ибо эти трудности - всего лишь вызов, на который вы должны ответить. Будьте настоящими гражданами своей огромной страны. Дерзайте и будьте настойчивы в осуществлении вашей мечты! Желаю вам терпения и успешной сдачи единых государственных экзаменов, - обратился к выпускникамТрогательно и волнительно прошел праздник в школе № 131. Выпускников поздравила- Сегодня праздник, правда, с небольшой грустью: все ребята прощаются с детством. Наступает другая, но не менее интересная жизнь. Вас всему научили, добейтесь высоких баллов на экзаменах и продолжите обучение там, где мечтаете. Сохраните вашу дружбу и встречайтесь на протяжении всей жизни, - сказала она.- Впереди ответственная пора. Желаю удачи, успехов. Педагоги и родители дали вам все для того, чтобы вы успешно завершили школу и получили аттестат, позволяющий продолжить свое образование, - пожелала доброго путиВыпускники поблагодарили педагогов и родителей за труд, терпение и багаж знаний. А затем по традиции передали эстафету ученикам 10 классов, первоклассники же порадовали гостей веселыми стихами о школьной жизни.В этом году школы оканчивают 1756 девятиклассников и 688 одиннадцатиклассников.Пунктами проведения ЕГЭ утверждены 3 лицея №№52, 58, 68 и школа №118.Самыми востребованными экзаменами у выпускников стали математика (профильный уровень), обществознание, физика, информатика, химия, биология.