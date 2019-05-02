Учиться у сильных

Вот и VIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» прошел в какой-то степени незаметно для горожан. Хотя именно на этом уровне формируется то, что мы называем комфортной городской средой.- Так сложилось, что именно я в свое время, 13 лет назад принимал участие в организации первого съезда ассоциации. С тех пор прошли годы и на мой взгляд, ассоциация стала довольно эффективным, нужным коллегиальным общественным институтом для взаимодействия с республиканскими органами государственной власти, - обратился к делегатам съездаГлава региона высказал три принципа, на которых должна стоиться система управления в республике. Во-первых, в команде должны находиться люди инициативные, готовые с каждым днем все выше поднимать планку уровня жизни граждан.Во-вторых, необходимо добиться обязательности и результативности. За каждым словом должно следовать конкретное дело. Иначе вся муниципальная работа может оказаться бессмысленной и никому не нужной. И третий принцип основывается на постоянном стремлении к обучению.На съезде выступил мэр Уфы Ульфат Мустафин. Он рассказал, по каким направлениям будет развиваться город. С 2014 года успешно реализуется Республиканская программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. За пять лет по ней отремонтировано 1 920 уфимских домов.- Но уже на этот год поставлены еще более амбициозные задачи - ремонтные работы будут проведены в 850 МКД. Кроме этого, в текущем году приступили к реализации новой программы по ремонту подъездов. Всего за 6 лет по ней планируется охватить все подъезды, нуждающиеся в ремонте. А их в столице свыше 10 000, - отметил мэр. - Среди крупных проектов реконструкция улиц 8 Марта и Комсомольской, капитальный ремонт улицы Мустая Карима, строительство улицы Валерия Лесунова. Также на очереди возведение улицы Рудольфа Нуриева в Октябрьском районе, продолжения улиц Летчиков в Ленинском и Георгия Мушникова в Калининском районах и проектирование улицы Глумилинская.Владимир ГЛИНСКИЙ.Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.КорзинкаУфа награждена дипломом за первое место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Награду из рук руководителя республики Радия Хабирова получил глава столичной администрации Ульфат Мустафин.