Учиться у сильных

Человеческое сознание так устроено, что свое внимание больше концентрирует на глобальных новостях, совершенно не обращая внимания на то, что происходит под боком, на то, что непосредственно влияет на повседневную жизнь.
Вот и VIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» прошел в какой-то степени незаметно для горожан. Хотя именно на этом уровне формируется то, что мы называем комфортной городской средой.
- Так сложилось, что именно я в свое время, 13 лет назад принимал участие в организации первого съезда ассоциации. С тех пор прошли годы и на мой взгляд, ассоциация стала довольно эффективным, нужным коллегиальным общественным институтом для взаимодействия с республиканскими органами государственной власти, - обратился к делегатам съезда врио главы республики Радий Хабиров.
Глава региона высказал три принципа, на которых должна стоиться система управления в республике. Во-первых, в команде должны находиться люди инициативные, готовые с каждым днем все выше поднимать планку уровня жизни граждан.
Во-вторых, необходимо добиться обязательности и результативности. За каждым словом должно следовать конкретное дело. Иначе вся муниципальная работа может оказаться бессмысленной и никому не нужной. И третий принцип основывается на постоянном стремлении к обучению.
На съезде выступил мэр Уфы Ульфат Мустафин. Он рассказал, по каким направлениям будет развиваться город. С 2014 года успешно реализуется Республиканская программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. За пять лет по ней отремонтировано 1 920 уфимских домов.
- Но уже на этот год поставлены еще более амбициозные задачи - ремонтные работы будут проведены в 850 МКД. Кроме этого, в текущем году приступили к реализации новой программы по ремонту подъездов. Всего за 6 лет по ней планируется охватить все подъезды, нуждающиеся в ремонте. А их в столице свыше 10 000, - отметил мэр. - Среди крупных проектов реконструкция улиц 8 Марта и Комсомольской, капитальный ремонт улицы Мустая Карима, строительство улицы Валерия Лесунова. Также на очереди возведение улицы Рудольфа Нуриева в Октябрьском районе, продолжения улиц Летчиков в Ленинском и Георгия Мушникова в Калининском районах и проектирование улицы Глумилинская.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка
Уфа награждена дипломом за первое место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Награду из рук руководителя республики Радия Хабирова получил глава столичной администрации Ульфат Мустафин.