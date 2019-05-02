Круг доверия

В этот день, 17 мая, велопробеги прошли в восьми городах. Четыре из них - Архангельск, Тюмень, Уфа и Белгород приняли участие в прямойтрансляции из московской студии. Ведущим телемарафона сталВ это день все было символично. Участники проехали по парковым дорожкам, останавливаясь на четырех «станциях»: учеба, семья, отношения и увлечение. На каждой остановке их ждали задания. Тем, у кого задания вызывали затруднения, помогали психологи. Но были и такие, кто осилил не один, а два круга. По итогам велопробега каждый город-участник передал в Москву одну из цифр номера, который должен знать каждый ребенок.Выбор средства передвижения также стал неслучайным.- Кататься на велосипеде вроде бы легко, но толькоеслипойматьбаланс. Так и в жизни: если во всех ключевых сферах гармония, жить легко и приятно, - говорят организаторы.Несмотря на то, что праздник прошел под проливным дождем, ребята не торопились расходиться. На финише их ждали веселые конкурсы и выступления детских ансамблей. А некоторые в этот день ушли из парка не только с новыми знаниями и друзьями, но и вполне материальными призами: фитнес-браслетом, планшетом и смартфоном.Телефон доверия оказывает помощь детям и их родителям в круглосуточном режиме в 67 регионах страны. С начала работы на него поступило более 9 млн обращений.Основные принципы работы проекта: анонимность, конфиденциальность и доступность.- Телефон доверия только называют «детским», - отметила- На него звонят и родители, и особенно подростки. Самые популярные темы обращений — отношения в семье, с ровесниками и переживания первой любви.