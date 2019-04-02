В роли диктатора

- Мы принимаем участие в акции во второй раз, - говорит, - на сайте зарегистрировалось около 20 человек, именно столько может разместиться в нашем читальном зале.Возраст участников - от 12 до 70 лет, большинство из них люди зрелого возраста.Наталья Николаевна Кашута преподает русский язык и литературу уже больше 30 лет. После окончания филфака БГУ ее распределили в Иглинский район, где она целое десятилетие учила ребят русской словесности. Там же нашла и свое женское счастье: с мужем Николаем Александровичем они вместе до сих пор, воспитали двух прекрасных детей.- Нужно идти в ногу со временем, - считает педагог, - участие в акции – проявление социальной активности, да и проверка грамотности даже профессионалам не помешает.В школе Наталья Николаевна ведет театральную студию «Балаганчик», попасть куда считается престижным. Под ее руководством ребята не только готовят мероприятия по ЗОЖ и ПДД, но и знакомятся с лучшими образцами классической литературы.Предприниматель Эмиль Валишин решил реабилитироваться за прошлый год, тогда он получил «тройку».- Меня это задело за живое: ведь в гимназии у меня была «четверка», - рассказал он, - хочу доказать, что мои учителя поставили мне справедливую отметку, подтвердив статус «хорошиста».Вместе с Эмилем пришла его мама Гузель Ульфатовна.- Спасибо сыну, что не дает стареть, - поделилась она, - по его совету занялась бегом, он помогает ориентироваться в книжных новинках, вот и диктант вместе написали.Самая младшая участница акции Сафия Абрарова учится в 6 классе на круглые пятерки, и хотя многие правила ей еще предстоит изучить, она рискнула опередить программу и проверить свою интуицию.Что касается текста, который был предложен для испытания. Его специально для Тотального диктанта написал писатель, критик и журналист «Российской газеты» Павел Басинский. Нам досталась вторая часть, посвященная поэме Гоголя «Мертвые души». Автор озаглавил ее «Простое сердце», где обосновал свою точку зрения по разоблачению авантюриста Чичикова. Его криминальная схема терпит крах из-за простодушия Коробочки, женщины недалекого ума.Приятной неожиданностью стала встреча с учителем русского языка и литературы школы №85 Людмилой Гордеевой (в девичестве – Федькиной), с которой мы вместе учились на филфаке. Она всегда была отличницей, сегодня ей доверяют проверку работ ЕГЭ. Вызывает уважение, что педагог с таким стажем и превосходными знаниями по предмету принял участие в Диктанте.Взрослые, как добросовестные ученики, были внимательны, все держались «темпа», вопросы задавали только по делу.- Сегодня даже те, кто учился в старой советской школе, и получил хорошие знания по русскому языку, теряют навыки грамотного письма, - считает программист Римма, - слишком велико влияние компьютерных технологий. Я заметила, что мой почерк, который раньше был каллиграфическим, изменился. Мы сокращаем слова в сообщениях, торопимся. Диктант – хорошая возможность вернуться к истокам и проверить себя.Светлана ЯНОВА.