Отдадим «фишки» за победу

Борьба проводится с помощью различных приемов, которые применяются не ниже пояса. Главная цель поединка — положить противника на лопатки (туше́). Борец побеждает, выиграв один или два периода. Если он ведет с преимуществом в восемь баллов, то встреча заканчивается. Когда счет остается равным, судья дает дополнительное время, чтобы определить более активного. Встреча проводится в два периода по три минуты с перерывом в 30 секунд.Сейчас у воспитанников Ахмедзянова ответственный период: четверо ребят готовятся к предстоящим Международным детским играм. С сентября они тренируются по два раза в день.- Сейчас спортсмены участвуют в первенстве ПФО в Октябрьском, затем в мае пройдут соревнования во Владимире, - говорит наставник. – Думаю, что не подведут, поскольку каждый из них занимается не менее пяти лет. Тренирую три года и в целом своей группой доволен: есть ребята, которые уже через год занятий успешно участвуют в окружных соревнованиях. Встречаются и такие, которые в десять лет не могут даже кувыркнуться, и виноваты, по-моему, преподаватели физической культуры, которые не обеспечивают достаточную подготовку.В греко-римской борьбе Дамир Ахмедзянов уже 23 года. А началось все с занятий гимнастикой: ею спортсмен увлекся с пятилетнего возраста:- Однажды решил похвастать перед одноклассниками и записался в секцию борьбы. Новое направление далось мне легко, поскольку уже владел своим телом в совершенстве. Затем после проигрыша на крупных соревнованиях решил уйти, но тренер меня остановил, заверив, что теперь должно открыться второе дыхание. Так и случилось: в 2006 году завоевал первое место в первенстве мира, затем трижды занял четвертое место на чемпионате России и один раз – третье. Два года увлекался футболом.Недавно в копилке воспитанников тренера оказалась еще одна победа: ребята заняли третье место на спартакиаде школьников ПФО. Что позволило отобраться на третий федеральный этап.- Борцы помнят о правиле «предупрежден – значит вооружен» и поэтому в большинстве своем не демонстрируют на сборах коронных приемов. Уверен, что на МДИ они покажут все, на что способны, – считает Дамир Ахмедзянов.