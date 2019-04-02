Общими силами

Вот-вот разольются Белая, Уфимка, Дема… Природа в очередной раз проверяет человеческие возможности обуздать водную стихию, нашу готовность встретить половодье.
13 апреля в школе №34 состоялась встреча главы администрации Кировского района Илвира Нурдавлятова с жителями Кооперативной поляны.
Практика выездных встреч с кировчанами обеспечивает оперативное реагирование на обращения населения. Жители напрямую говорят о своих проблемах с представителями законодательной ветви государственной власти, районной администрации, руководителями ресурсоснабжающих организаций и структур жизнеобеспечения города «Уфагорсвет», «Уфаводоканал», СУРСИС, поликлиники №1, полиции, которые принимают обязательное участие в таких встречах.
В этом году мероприятие началось с масштабного субботника на пляже «Солнечный», куда дружно вышли жители микрорайона, трудовые коллективы администрации города - коллектив Финуправления, представители трудовых коллективов УЖХ, МБУСиБ, волонтеры. Еще одним ярким событием стала демонстрация спецтехники Управления гражданской защиты населения Уфы. На улице Зои Космодемьянской выстроились спецтехника и боевые расчеты. Жители увидели знаменитый автомобиль «Садко», который может передвигаться по бездорожью и преодолевать водные преграды.
Весна для жителей подтопляемой зоны - один из самых сложных периодов. Поэтому разговор начался с вопросов, касающихся подготовки к приходу «большой воды».
- Мы ежегодно встречаемся в это время, - сказал Илвир Мадгатович. - Кооперативная поляна - большой микрорайон по территории и по численности населения. Здесь проживает более 3 тысяч человек, и он ближе всех к подтопляемой зоне.
С оценкой готовности района к весеннему половодью на встрече выступил начальник Управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов.
- В нынешнем году по прогнозу Управления башкирской гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории города ожидается подъем уровня рек в пределахпо рекам: Белая - 560- 660, Уфа - 620 -720, Дема 570- 600 см. При таком подъеме в микрорайоне в зону подтопления попадают 48 приусадебных участков Кооперативной поляны, несколько участков в садовом товариществе «Зеленый мыс», вода придет на улицы Малая Заречная и Трудовая, будут переливы дорог на участках между Комбинатом хлебопродуктов и туристическими базами «Солнечные пески», «Восток», «Агидель», деревне Дудкино.
Рафаэль Михайлович отметил, что регулярно проводятся рейды и обходы, во время которых жителей инструктируют, как подготовиться к приходу «большой воды». Организовано 34 пункта временного размещения населения. Во время половодья дома будут находиться под охраной полиции. Но важно и самим жителям быть готовыми к экстренной эвакуации, иметь плавсредства, запас еды, медикаментов, своевременно вывезти из зоны личный автотранспорт.
В ответ на интересующие жителей вопросы о благоустройстве района Илвир Мадгнатович дал поручение МБУСиБ выполнить работу по сносу и кронированию деревьев, отсыпке дорог асфальтогранулятом.
Представители организаций и структур жизнеобеспечения города дали подробные разъяснения по решению вопросов, связанных с водоснабжением, водоотведением, наружным освещением, медицинским обслуживанием населения. Подобные встречи главы Администрации Кировского района с населением по месту жительства будут продолжены.
Лилия ЗИМИНА
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ