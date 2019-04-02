Общими силами

Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет

Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам. Он подчеркнул, что собор после реставрации ...