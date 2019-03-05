Выложился на все сто

«Золото» Первенства Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет досталось студенту из Аграрного университета Исламу Опиеву. Соревнования проходили в сербском городе Нови Сад.
В финальной схватке в весовой категории до 77 кг он встретился с соперником из Турции. Борьба оказалась упорной: Ислам одолел конкурента со счетом 3-2.
- Честно говоря, на таких соревнованиях всегда бывает тяжело: собираются сильнейшие борцы, приходится выложиться на все сто процентов, чтоб выиграть этот старт. Соперники были достойные, в отличной форме, хорошо подготовленные, - рассказал нам Ислам Опиев. – Сейчас небольшая передышка, а в конце марта у нас будут проходить сборы в Подмосковье, и там будет видно, к чему готовиться дальше.
Со своим наставником молодой борец занимается с 2012 года: заслуженный тренер РФ Рамиль Сираев за свою карьеру воспитал немало мастеров спорта.
Ислам учится на факультете биотехнологий и ветеринарной медицины. В олимпийский вид спорта втянулся еще с раннего детства: в течение семи лет тренировался в родной республике Ингушетии. А потом переехал в Уфу, и уже здесь продолжил подготовку к крупным турнирам.
В январе в Калининграде состоялся чемпионат страны по греко-римской борьбе. Тогда лидер нашей сборной показал высокие результаты, уступив лишь двукратному олимпийскому чемпиону. А год назад спортсмен участвовал в Гран-при памяти Ивана Поддубного, где ему удалось завоевать бронзу. В его копилке - и «серебро» на всероссийском турнире, и победа на чемпионате мира среди юниоров. А совсем недавно ему присвоили звание мастера спорта России международного класса.
Индира МАГДАНОВА.
Фото из открытых источников.
КОРЗИНКИ:
Сборная России в Первенстве Европы U-23 по греко-римской борьбе завоевала четыре медали: золото в активе Ислама Опиева (до 77 кг), серебро у Гази Халилова (до 87 кг), бронзовые награды получили Виктор Ведерников (до 55 кг) и Олег Агаханов (до 130 кг).