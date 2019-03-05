Когда на финише – коллеги

- Как раз вчера мы сдали крупный проект, работали над ним около месяца. А уже сегодня покинули офис, чтобы отметить спортивными играми на свежем воздухе, – рассказывает менеджер Александр Дороднов, - одна часть ребят покажет себя в лыжной гонке, другая сыграет в волейбол. Почему бы и нет? Такой релакс нам всем по душе.
Разговор с ним происходит на ипподроме «Акбузат», где проходят VII зимние корпоративные игры. Действо, объединившее работающих людей Уфы, получилось по-настоящему массовым. Недалеко от входа на стадион натянута волейбольная сетка, чуть дальше – площадки для хоккея в валенках. Прямо перед глазами на сцене выступают фольклорные коллективы города. Ведь вместе с праздником спорта отмечаем еще и Масленицу!
- Только в волейбол сегодня будут играть около сорока команд. Несколько из них – от разных подразделений «Газпрома». Чего жду от соревнований? Наверное, ярких эмоций! - говорит судья Виктор Кузнецов.
До первого матча еще четверть часа, спортсмены разминаются, гоняя мяч над сеткой. «Газовики» выступают одними из первых. Их команды заявлены также на хоккей, лыжный и коньковый забеги.
- По правилам в играх принимают участие коллективы численностью в 500 и более человек. Для крупных корпораций организация спортивного досуга очень важна. Например, у нас есть залы для игр с мячом, тренажерный комплекс. А по необходимости договариваемся со спортивными центрами, - рассказывают игроки в бело-голубой форме с факелом.
Звучит музыка, тут и там снуют герои русской старины – скоморохи. Популярностью пользуются и такие народные забавы, как мешочный бой и пилка бревна на скорость. Все это удел молодцов-удальцов. Но и девушкам скучать не приходится: для них тематические мастер-классы.
- Как видите, мы учимся делать масленичные куклы. Материалы простые: ситец, бумага вата. В качестве основы берем деревянную шпажку. В старину ее обычно сжигали, чтобы ушли проблемы и беды. Но у нас мотив немного другой: можно вложить в создание фигурки светлые, весенние мысли. И оставить, как сувенир! - рассказывает заместитель директора центра творчества «Биктырыш» Миляуша Баутдинова.
Но вот раздается команда: лыжники на старт! Мужчины бегут дистанцию в тысячу метров, женщины - в 800. Перед этим снег специально утрамбовывается для наилучшего скольжения. Минуты пролетают незаметно, и вот уже судья объявляет победителей очередного забега. Сборная команда Советского района завоевала бронзовую медаль. Ее лидер, председатель спорткомитета Рустам Камалтдинов, результатом остался доволен.
- Недавно мы провели подобную спартакиаду у себя. И стало ясно, что действительно есть хорошие лыжники. Потому и решили выставить их на городской уровень. Всего в команде четыре человека: два преподавателя физкультуры, бухгалтер и педагог. Это еще не все: переведем дух и пойдем кататься на коньках, - говорит он.
Пока лыжники пьют горячий чай с блинами, хоккеисты готовятся к первому матчу. Правда, на классический хоккей это не похоже: валенки вместо коньков, небольшое игровое поле. Правила специфические, как и названия команд. Например – «Лютые бобры».
- Имя мы взяли у коллег, которые играют в хоккейной Ночной лиге. В нашей команде также пятеро игроков. А вот играем мы немного помягче: запрещены касания клюшками, грубая игра ногами и руками, - рассказывает сотрудник АНК «Башнефть» Станислав Дрейман, - отмечу, что сегодня вместе играют коллеги из разных отделов. Проявляется командный дух, атмосфера сплоченности. Все это естественным образом влияет и на работоспособность коллектива.
Пожалуй, более экзотично, чем хоккей в валенках, выглядели только пришедшие посмотреть на него темнокожие студенты столичных университетов. Так, своими впечатлениями от праздника поделился Альбер Сенекер из Сенегала.
- Музыка и радостное настроение мне очень нравятся. Раньше мне говорили, что люди в России – замкнутые и хмурые из-за холодов. Но я вижу, что это не так. Особенно весной! У меня на родине все тоже с нетерпением ждут смены сезонов. Это событие мы отмечаем танцами! – отметил он.
Егор СОЛНЦЕВ.
Фото Дмитрия МУХАМЕТКУЛОВА.