С добрым сердцем и спокойной душой

Выражение «друг познается в беде» возникло не просто так. Самое тяжелое в сложной ситуации – остаться одному. В такие моменты любая поддержка, даже теплое слово помогает преодолевать трудности.
На Масленичных гуляниях, которые прошли 9 марта в парке, мы познакомились с Екатериной Валеевой – организатором благотворительной ярмарки, которая прошла сегодня.
– Каждый день в социальных сетях видишь пост о помощи
– кому-то не хватает средств на лечение, кто-то остался без крова и средств. Однажды в группе мамочек района я увидела запись о том, что девушка, занимающаяся химчисткой ковров, переводит процент от выручки для лечения тяжелобольного ребенка, и решила последовать ее примеру.
Я тогда находилась в декретном отпуске и не имела лишних средств, а сделать доброе дело очень хотелось!
Общаясь с такими же мамочками, как сама, обратила внимание, что женщины в декрете продолжают чем-то заниматься: одни шьют, другие вяжут, кто-то печет на заказ. Так возникла идея создания ярмарки. Сделав рекламу в одной из групп социальных сетей, познакомилась с Региной Гриценко, впоследствии она отвечала за организацию торговых мест, я – за сбор товаров. На продажу приносили кто что мог: рукодельницы несли заколки, броши, ободки, куклы; пекари – пирожные, кексы. Продукции домашней заготовки было очень много. Приносившие сами называют примерную стоимость продукции, по которой мы продаем. На следующий год к нашей акции присоединилась администрация Демского парка культуры и отдыха, где проходила ярмарка. Директор парка, Наталья Полтавец, предоставила столы, торговые места.
По словам организаторов, в первый год они продали продукцию на 25 тысяч рублей. К сожалению, мальчик, для которого предназначались эти деньги, скончался. Екатерина же нашла двух других тяжелобольных детей, которые тоже нуждались в дорогостоящем лечении. В этом году на Масленицу третья благотворительная акция. Помимо этого, такие мероприятия были организованы и во время творческих ярмарок товаров и услуг активных демских мам «DeMama-fest».
– Нынче мы собирали деньги на лечение Радмира Тимербаева, у него спинальная мышечная атрофия. Выбирая кому помогать, мы тщательно проверяем все документы и подлинность медицинских карт – в последнее время за именами больных детей скрываются мошенники, наживающиеся на чужом несчастье. Сами мы отчитываемся перед теми, кто участвовал в сборе товаров на продажу, – говорит Екатерина.
Уже вечером 9 марта на счет Радмира Тимербаева было переведено восемь тысяч рублей. По словам организаторов, из-за непогоды, которая стояла в этот день, на праздничном мероприятии людей было очень мало, соответственно, и выручки было меньше. Надеемся, даже эта сумма пойдет во благо Радмиру и в скором времени ему удастся избавиться от недуга.
Айлина Арсланова