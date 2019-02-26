На границе ответственности

Зима вроде бы близится к концу, но снегопад отступать не собирается. По данным метеорологов, такая погода сохранится до конца недели. Обильные осадки прибавили работы коммунальщикам: приходится трудиться в усиленном режиме. И пока одни уфимцы продолжают излагать претензии в соцсетях, другие сами взялись за лопаты – иначе как справиться со снежной стихией?
Первыми на уборку подъездных путей и прилегающей территории коррекционной школы-интерната №28 вышли сотрудники районной администрации. Подхватили эстафету жители домов по улице Революционной, 129 и 131: с помощью снегоуборочной техники очистили парковочные места, тротуарные дорожки.
Вы можете поддержать «снежный» флешмоб и почистить во дворе подходы к детским площадкам, подъездам. Фотоотчет акции размещайте в группе «Советский район Уфы».
В некоторых дворах из-за брошенных автомобилей технике приходится работать в стесненных условиях. Владельцы таких «подснежников» создание комфорта во дворе сводят на нет.
- Машины на парковке по улице Губайдуллина каждый год создают препятствие спецтехнике. Почему их не эвакуируют? Порой хочется установить для них знак запрета стоянки, - сетует Дмитрий Т.
Однако на деле не все так просто.
- Управляющие компании вывешивают объявления о предстоящей комплексной уборке с просьбой переставить на время автомобили, но не все прислушиваются. А мы в свою очередь не можем принять меры – не позволяет Административный кодекс. По эвакуации бесхозных машин без госномеров, к сожалению, также отсутствует нормативная база. Тем более если они стоят на парковке и при этом ничего не нарушают, поэтому нет никаких полномочий наказывать владельцев «железного» имущества. Приходится расчитывать на их совесть, - комментирует ситуацию начальник районного отделения Центра общественной безопасности Наиль Нагаев.
Усложняют положение и предприниматели, чьи офисы и магазины базируются в жилых домах. Недавно неприятную картину наблюдали жители по улице Зорге.
- Собственники помещения, расположенного рядом с жилой многоэтажкой, убирали трактором снег и всю массу складировали на нашем газоне. Высота сугроба, вперемешку с огромными кусками льда достигла двух метров. А здесь мы весной своими силами высаживали деревья и кустарники, теперь же насаждения полностью уничтожены. И кто теперь возместит ущерб? - пожаловались жители дома.
Как объяснил Наиль Асхатович, арендаторы и собственники могут складывать снег только на своем газоне, на чужое пространство переходить нельзя. При подобных нарушениях составляют на месте протокол, далее специальная комиссия принимает решение о назначении штрафа. Жители в свою очередь могут предоставить фото- и видеоматериалы.
Инспекторы ЦОБ и члены административной комиссии регулярно отправляются с проверкой по торговым предприятиям, управляющим компаниям и ТСЖ. В неделю выявляют около ста с лишним отступлений от требований закона.
- Обращаем внимание на очистку козырьков, крыш от снега и наледи, а также прилегающей местности. В поле зрения – и детские сады, школы. Принимаем административные меры к тем, кто не исполняет свои обязанности. Ведь на кону – безопасность людей.
В ходе очередного рейда было выдано 16 уведомлений и составлены 25 протоколов на тех, кто не очистил вверенную им территорию. А это значит, что придется расплачиваться рублем. Проверки по соблюдению правил благоустройства продолжатся и на следующей неделе.
Индира МАГДАНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Подпись к фото: «Подснежник» находится по адресу: Пархоменко, 106/1, аккурат возле первого подъезда.
КОРЗИНКИ:
Цифры и факты
Ежедневно убирают улицы и вывозят снег около 40 единиц техники, в том числе грейдеры, шнекороторы, погрузчики, бульдозеры. С пяти часов утра трудятся более 150 дворников жилищных предприятий района. Работа продолжается и в ночное время.
Где завтра почистят дворы?
Пр. Октября, 44/1 и 53,
Кирова, 97,
Б. Ибрагимова, 74/76 и 78/80,
Пархоменко, 95,
Революционная, 60,
Зорге, 6, 8 и 8/1,
Владивостокская, 17 и 21/1,
Комсомольская, 17,
Менделеева, 177/2.
Шатровые кровли:
Пр. Октября, 26/1,
Революционная, 154,
Б. Ибрагимова, 74/76 и 78/80,
Краснодонская, 20, 22 и 22а,
Левченко, 6,
Мингажева, 123/1,
Революционная, 207,
Электрификации, 54/9,
Менделеева, 187,
50 лет СССР, 16.
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