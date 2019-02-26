На границе ответственности

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Путин поручил изменить методику расчета прожиточного минимума пенсионера В ответ вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 14 регионах страны установлен прожиточный минимум ниже того, который должен быть. Кроме того, соответствующая статистика подготовлена за 2017 год, ...

Пакистанский истребитель сбит индийскими ВВС Как сообщало ИА REGNUM, ранее два индийских военных самолета были сбиты пакистанской стороной. Инцидент стал частью затяжного конфликта в отношениях Индии и Пакистана, который обострился в феврале ...