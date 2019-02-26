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Держи удар

Автор: cmanager от 26-02-2019, 09:31
Держи ударВ спортивной школе № 28 прошел открытый турнир по боксу, посвященный 100-летию республики.

В торжественном открытии соревнований приняли участие глава районной администрации Сергей Кожевников, исполняющий обязанности президента Федерации бокса в РБ Вадим Ширяев и ветераны спорта.

- Хочется выразить благодарность как участникам, так и тренерскому составу, который готовит таких достойных спортсменов. Ваши достижения и победы важны для района, - отметил Сергей Петрович.

Продемонстрировать свои бойцовские качества приехали более 120 спортсменов Уфы, Благовещенска, Октябрьского, Чишмов, Альметьевска и ряда других городов и районов республики.

Среди участников - Мухрад Абдуллаев. Мальчик занимается боксом пять лет.

- Не раз принимал участие в турнирах и выступал в Красноуфимске, Туймазах, Стерлитамаке. На моем счету - 30 боев, из них 25 побед, - с гордостью заявил он.

Были и именитые спортсмены. Артур Субханкулов – член сборной команды России, мастер спорта международного класса, двукратный обладатель Кубка мира. На днях он вернулся из болгарской Софии, где занял первое место.

- Турнир является одним из известнийших в мире. В этом году он был особенно сложным, потому что юбилейный. Съехались сильнейшие боксеры, конкурировать с которыми было не только интересно, но и достаточно сложно. Участвовало более 350 спортсменов из 43 стран. Провел четыре боя, в которых одержал победы.

А в Уфе по итогам соревнований в общекомандном зачете III место заняла команда поселка Иглино, II - сборная спортивного клуба имени Николая Гастелло, На первом месте команда подросткового клуба «Гонг» Калининского района.

- Мы провели замечательное мероприятие на высоком уровне. Здоровое поколение – сильная страна. Это то, что нам нужно, - подчеркнул Вадим Ширяев.

Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
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Категория: Вторник

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