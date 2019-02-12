Шесть десятилетий счастья

Судьбоносная встреча Ильдуса и Зинан Тумашевых произошла на Уфимской пристани. Через полтора года они поженились, а в этом году отметят 60-летие со дня свадьбы.
- Во времена нашей молодости в Дюртюли можно было добраться только по Белой, - вспоминает Ильдус Идрисович, - я как раз собирался родных навестить, а моя будущая жена приехала в Уфу поступать в техникум. Мы с ней учились в соседних школах, но не были знакомы. Смотрю: девушка симпатичная, да еще и землячка, слово за слово, так и договорились встретиться.
- Я его заприметила еще раньше, - выдвигает свою версию Зинан Тимирьяновна, - отец супруга погиб в 1941-м под Ленинградом, мать одна воспитывала двух детей. Как-то по-соседски помогала им дрова в дом таскать.
Вторая встреча тоже оказалась случайной. Девушка пришла навестить своего знакомого, который по совпадению жил в том же общежитии в Новоалександровке на улице Парижской коммуны. С тех пор они не расставались, расписались в 1959 году в ЗАГСе, что находился тогда в знаменитой восьмиэтажке, и вместо торжества отправились на работу. Жить вместе стали только через год, когда появилась возможность снять комнату. Испытания лишь укрепляли чувства.
Свою трудовую биографию Ильдус начал после окончания Черниковского технического училища №4 в СМУ-1. А ведь его могла ждать другая судьба: в аттестате по точным наукам были одни пятерки. Но он не пошел на физмат (как ему прочили учителя) – надо было помогать матери. Но сегодня уже можно сказать, что его профессиональная карьера удалась. На каких только стройках ни работал: НПЗ имени 22 партсъезда, завод «Синтезспирт», насосная станция Ишимбай – Салават - Орск. Труд Тумашева оценили и отправили в Москву на ВДНХ, где он получил медаль как передовик производства. После этого карьера Ильдуса Идрисовича пошла в гору. Его назначили прорабом, а вскоре и начальником участка. Он участвовал в строительстве газопроводов в Казани и «Северное сияние», нефтепровода «Дружба». За трудовые успехи отмечен правительственными наградами.
- Приходилось очень много ездить по республике и по стране, - вспоминает Тумашев, - но я всегда знал, что у меня надежный тыл, дома ждут жена и сын с дочкой.
В отрасли он проработал 60 лет и ушел на заслуженный отдых только в 2016-м. Последние годы занимался строительством жилых домов.
- Я ему благодарна за шесть десятилетий счастья, - говорит Зинан Тимирьяновна, - он очень добрый человек, всегда был внимателен ко мне. Мы вырастили достойных детей, у нас уже не только внуки, но и правнуки. А что еще надо человеку?!
Светлана ЯНОВА.