Пирожное на пуговице

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Раскрыта история создания российских ЧВК Собеседник The Bell, представленный как много лет проработавший в частных военных структурах человек, рассказал, что бизнесмену изначально не нравилась идея ЧВК. То же самое подтвердил источник в ...

Настя Рыбка рассказала о совете «агентов» «не трогать Дерипаску» Рыбка считает, что внимание со стороны СМИ, возможно, спасло ей жизнь, рассказал Чанс. Пока Рыбка находилась в тюрьме в Таиланде — власти страны арестовали ее и нескольких россиян по подозрению в ...