Творить – здорово!

Вероника Пономаренко из лицея «Содружество» вышла в финал конкурса «Учитель года столицы Башкортостана».
- На выбор профессии повлияли мои педагоги, - признается она. - В начальной школе - Валентина Ивановна Воробьева, в старшей – Вера Анатольевна Сухарева. Ее уроки литературы в 11 классе запомнились на всю жизнь. Вера Анатольевна научила нас анализировать прочитанное, чувствовать богатство русской речи. Благодаря ей я поняла, как это здорово – творить.
После окончания в 1999 году школы №54 Вероника поступила на филфак Башкирского государственного университета и еще будучи студенткой пришла преподавать мировую художественную культуру в свою альма-матер.
С тех пор прошло 16 лет, за это время многое изменилось в жизни педагога и школы: 54-ю объединили с лицеем №106, а Вероника Анатольевна окончила Челябинскую академию культуры и искусства по специальности «издательское дело». В свое время в районной газете «Трибуна» она опубликовала не одну статью.
Сегодня педагог целиком посвятила себя школе, ведет русский язык и литературу в 5-х, 8-х и 9-х классах.
- Преподавать классику сейчас не просто, - рассказывает она, -стихи Пушкина многими детьми воспринимаются так, словно написаны на иностранном, приходится объяснять буквально каждое слово. Но прививать интерес к чтению непременно надо. В младших классах дети иллюстрируют прочитанное, обязательно ведут дневник. В старших – делают презентации о жизни и творчестве писателей, слушают записи чтения произведений известными актерами.
Пономаренко впервые приняла участие в конкурсе.
- Самым интересным была подготовка к нему, - говорит она. – Вместе с методистом Людмилой Евгеньевной Кузнецовой мы подбирали материалы, искали неординарные подходы к темам и проблемам. Так, например, сложилось мнение о национальной программе учительского роста. Оно далеко не однозначно. Тестирование знаний, конечно, позволит выявить слабые места. Но чего мы этим добьемся? Увольнения или порицания? Учителей-то и так не хватает. Кроме того, такой экзамен ставит под сомнение всю систему вузовской подготовки. Словом, вопросов больше, чем ответов.
В преподавании русского языка педагог придерживается точки зрения, что знание правил назубок – обязательное условие для грамотного письма. Ее ученики ведут специальный словарик, куда записывают все пройденное. Это, по мнению Вероники Анатольевны, тренирует механическую память. Раз в три месяца она ставит оценку за его ведение, что дисциплинирует школьников.
Со своими учениками Пономаренко часто путешествует по России, они побывали уже в Москве, Санкт-Петербурге, Казани.
-Такие поездки учат детей быть самостоятельными, ценить окружающую красоту, понимать свое место в мире, - считает Вероника Анатольевна.
Светлана ЯНОВА.