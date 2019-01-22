Новоселье Мальвины и Буратино

В Затоне открылся один из долгожданных социальных объектов – детский сад № 7 – открылся по улице Союзной, 6/2.
Он необычен тем, что встроен как первый этаж многоквартирного дома. Но при этом каждая группа детсада имеет свой вход и игровую площадку с качелями и каруселями. Первоначально детсад планировался на 75 детей, но площади позволили принять сотню ребятишек. Почетных гостей во главе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным встретили маленькие новоселы, наряженные в героев сказок. Малыши признались, что здесь им очень нравится. Уютные игровые комнаты, спальни с трехярусными кроватями из массива дерева и кабинет врача отделаны современными материалами и оборудованием. Посетители отметили интерактивные доски, с помощью которых дети могут узнать о телефонах, замках и других бытовых предметах. Большое впечатление произвела комната с песочной анимацией для развития мелкой моторики рук.
- Благодаря поддержке правительства найдено решение для финансирования строительства и сегодня мы видим результаты, - поделился Ульфат Мансурович. - Обошли все комнаты, везде тепло, комфортно, стоит современное оборудование, а музыкальный зал построен по всем современным нормам и образцам.
Исполняющий обязанности министра образования РБ Айбулат Хажин отметил, что финансирование объекта состоялось благодаря поддержке федерального центра и республики. Депутат Госсобрания - Курултая РБ Галина Ишмухаметова и Горсовета Руслан Зинатуллин подчеркнули, что детский сад очень ждали затонцы и теперь на очереди- другие социальные объекты.
- Шесть лет назад здесь был пустырь, - рассказал застройщик, директор компании «Стройтехком» Минираис Усманов. - Мы построили две многоэтажки, в которых по договору социального жилья расположены 132 квартиры. На очереди - проектирование поликлиники, возведение жилья на месте сносимого старого здания музыкальной школы.
В торжественной обстановке он передал символический золотой ключ заведующей детсадом Илиане Федоровой. Она поблагодарила власти района, города и республики за великолепный подарок затонцам и заверила, что педагоги приложат все силы для того, чтобы вырастить из воспитанников достойных граждан.
- Раньше мы ходили в детсад по улице Пожарского, который построен аж в 1922 году, - делится мама трехлетней Маши Гульнара Савельева. – Здесь гораздо лучше условия, а дочка теперь с нетерпением ждет встречи с новым местом и любимыми воспитателями.
Ульфат Мустафин рассказал, что в связи с активным строительством в Уфе нового жилья потребность в дошкольных образовательных учреждениях увеличивается. Для решения вопросов нехватки мест в садиках муниципалитет взаимодействует с руководством республики. Так, в 2019 году начато строительство и будут введены в эксплуатацию два детских сада на 540 мест, а уже в 2020 году планируется построить шесть детских садов.
Администрацией города Уфы также разработан перечень объектов образования на строительство и реконструкцию в период до 2030 года, в котором, в частности, обозначены более 40 дошкольных учреждений.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.