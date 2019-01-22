В купель… за очищением

Православный мир отметил один из самых главных праздников – Крещение, который отмечается до 21 января. Считается, если в этот день окунуться в прорубь, то вода поможет очиститься от всех грехов и сделает человека сильнее духовно.
А накануне в православных храмах го района прошли торжественные богослужения, на которые пришли свыше 1500 человек.
Впервые в районе к празднику оборудовали иордань в саду имени С.Т. Аксакова, где оборудовали купель с деревянными сходнями и оградой. Также в саду установили две палатки с обогревом для переодевания, а всем окунувшимся предлагали сладкий чай (чаепитие организовал комбинат школьного питания).
К 7 часам утра 19 января в иордань окунулись более 300 человек.
Мы поговорили со смельчаками, не испугавшимся холодной воды.
- Мы с мужем обычно ездили в Красноусольск – в Богоридице- Табынский храм (женский монастырь), а теперь купель рядом с домом, - говорит Наталья.
- Мы с сыном окунаемся в прорубь не только в
Крещение, - говорит Луиза, - Я - сторонница здорового образа жизни, много лет работала преподавателем физкультуры, для меня в порядке вещей пробежки, купание в бассейне, а утро начинаю с обливания холодной водой, что дает мне бодрость и силы.
Окунающиеся смело по заботливо приготовленной дорожке из настила подходили к купели, спускались по лестнице в воду, окунаясь с головой и быстро выходили – их ждала теплая палатка, а потом горячий чай.
Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности были предприняты все меры - организовано дежурство сотрудников «скорой помощи», спасателей, сотрудников полиции и Центра общественной безопасности.
Ника НИКОЛЬСКАЯ.
Фото Валерия ШАХОВА.