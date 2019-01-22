Город без лица?

Остановка, казалось, была безлюдной. Значит, сейчас самое время. Воровато оглянувшись, молодой человек выскользнул из тени. Мороз холодил руки. И, что хуже – остужал клей в ведерке. Мазок густеющей на глазах жижи, вдавить в нее объявление. Криво или ровно - не важно. Затем еще. И еще! Но вдруг из-за угла появились люди в форме…
- Ну и что же ты наделал? Ты что, поговорку не слышал: не к лицу тебе, не к лицу и городу! - отчитывают хулигана сотрудники Центра общественной безопасности.
И действительно, остановочный павильон буквально заляпан белыми заплатами. Завтрашним утром ворчать по этому поводу будет продавщица небольшого ларька, который тоже получил «объявление». Счищать все со стен придется именно ей…
Составив протокол и записав личные данные незадачливого расклейщика, участники специального рейда идут дальше. Сегодня на борьбу за уличную эстетику вышли сотрудники коммунальных служб и ЦОБА.
- Сейчас мы поймали «быстрые деньги». Это самый распространенный вид объявлений. Они заполонили остановки, подъезды, скверы. Разумеется, все это не законно. Есть Кодекс об административных правонарушениях, в нем определен штраф. Но окончательное решение примет специальная комиссия, - говорят инспекторы.
В следующем случае ловить никого не требуется. В глаза бросается рваный, почерневший от времени листок со словом «акция». Две пачки чая по цене одной предлагал магазин в десятке метров. Если бы призыв находился на его двери, вопросов бы не возникло. Но стена соседнего дома для этих целей не подходит. Хотя, судя по многочисленным разводам, используется уже давно.
Продавщица ссылается на старшую смены, та – на директора магазина, который и подписывает необходимые бумаги. На первый раз решено ограничиться устным предупреждением. Теперь работники торговли изменят отношение к рекламе, а за одно приведут в порядок пресловутый угол дома…
Инициатива проверки внешнего вида улиц пришла не «сверху», а от самих демчан. Жители не только проявили активную позицию, но и сообщили места, наиболее пострадавшие от нелегальной рекламы. Своим мнением на этот счет поделилась архитектурный дизайнер Алла Громова.
- Внешним видом столичных улиц я занимаюсь уже несколько лет. Дема в этом плане – место по своему уникальное. С одной стороны, она активно застраивается новенькими высотками, где развита современная инфраструктура. С другой - здесь много тихих уютных двориков, сохранивших свою атмосферу. Со временем они уйдут, но сегодня обе тенденции сосуществуют гармонично. Но есть фактор, который сводит на нет и новое и старое. Как вы думаете, что это? Правильно, безответственное отношение самих жителей. Мы ведь не клеим объявления на стенах собственной спальни? Так вот: улица также является нашим домом, пусть и в широком смысле слова!
Участия в самом обходе она не приняла. Но в социальной сети обозначила несколько болевых точек. Так, в одном из них нарушителя удалось выявить благодаря номеру телефона. Теперь молодой человек, обещавший «работу за сундук с золотом», вынужден будет раскошелиться. Нет, не на миллион, но на размер законного штрафа…
Свою лепту в борьбу с бумажным хламом внесли сотрудники ряда управляющих компаний. Кто-то на наших глазах очищал стены подведомственных домов, кто-то присоединялся к рейду. Вообще, их прямая обязанность – сообщать о незаконной рекламе в отдел коммунального хозяйства и благоустройства администрации или Центр общественной безопасности. Но и личная инициатива не возбраняется.
Стоит сказать: есть реклама, даже бумажная, не нарушающая закон. Она находится там, где нужно, имеет эстетичный внешний вид. И по-своему даже дополняет городскую палитру. Собственно говоря, к ней прибегают все серьезные предприниматели. И другое дело – принцип «дешево и сердито». Эффективным его не назовешь. Так что польза очень сомнительная.
А рейд, подобный прошедшему, уже проводился в прошлом месяце. Тогда административные протоколы были выписаны на ряд организаций.
Станислав ДЯГИЛЕВ.