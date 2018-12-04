Любовь, море и мечты…

На сцене Национального молодежного театра – «Алые паруса». Замечательную романтическую феерию (так обозначен жанр спектакля) уфимский зритель увидел 22 и 23 декабря.
Повесть Александра Грина нам известна не только по книге, но и по фильму Александра Птушко – мечтательная Ассоль, любовь, море, суровые рыбаки…
У Молодежного театра свое прочтение повести. Рассказывает главный режиссер Мусалим Кульбаев. Об этом наша беседа:
- Что подвигло поставить этот спектакль?
- Как говорил Эфрос, прежде чем приступить к работе, я смотрю, что же в ней вечного. Мне кажется, что сегодня как никогда важно обращаться к таким вещам, которые призывают человека к каким-то благородным поступкам, бескорыстию. Надо верить в чудо, не переставать мечтать, что в наш прагматичный век довольно сложно. И чем сложнее, тем больше мы должны напоминать об этом. А ведь это самая романтическая история всех времен и народов. И очень не просто в реальности XXI века незамутненным образом донести ее до зрителя. Не просто, и даже не боюсь этого слова – смело. Много ли людей, которые готовы воспринять ее, как она написана?
- Чем еще удивите зрителя?
- Сценарный принцип спектакля «театр в театре» интересен, как и необычна хореография. Для участия в постановке к нам приехала замечательный хореограф из Москвы, многолетний наш друг - Ирина Филиппова. Она, во-первых, уроженка Уфы. Много лет работает в Москве, профессор двух лучших театральных школ, а именно Щукинского училища и РАТИ (ГИТИС), ее хорошо знают уфимские театралы: она много работала в Башкирском академическом театре драмы, Театре кукол и в Молодежном. Мы с ней ставили «Тиля», а из последних работ «Пегий пес, бегущий краем моря» Айтматова.
- Вы нашли необычный ход в подаче «Алых парусов» …
- Да, история разыгрывается не впрямую, а таким образом, что ее разыгрывает некая артистическая труппа. Вначале актеры приглашают публику понаблюдать за процессом постановки спектакля — знакомятся с новой «сказкой» драматурга и распределяют роли. Однако постепенно зритель оказывается втянут в действие и увлекается перипетиями знакомого сюжета.
- Романтику создает еще и музыка…
- Ее автор – композитор Ришат Сагитов. В постановочную группу также входят: автор инсценировки – Алла Решетникова, художник – Даян Тувалев. А автор стихов к песням – народная артистка РБ Ольга Мусина.
- Кто задействован из актеров?
- В спектакле занята почти вся русская труппа театра. В главных ролях: Светлана Бронникова / Юлия Абрарова (Ассоль), Дмитрий Гусев (Артур Грэй), Кирилл Ажмяков (Лонгрен), Александра Комарова (Мэри), Андрей Ганичев (Эгль), Загир Яруллин (Меннерс), Любовь Никитина / Юлия Ныркова (Соседка).
- Чем, на ваш взгляд, запомнятся «Алые паруса»?
- Прежде всего, особой, светлой атмосферой, ожиданием чуда, яркими эмоциями.
Беседовала Лилия ЗИМИНА
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Еще одна премьера Национального молодежного театра состоялась недавно, также в декабре. Два спектакля по произведениям Зайнаб Биишевой «Униженные» и «Любовь и ненависть».
Спектакли связаны темой, рассказывают о жизни простых людей, их чувствах, страданиях. Зрители услышали красивые башкирские песни, легенды , стихи. Все это создает тонкую лирическую ткань. В спектакле «Униженные» мы видим мир глазами маленькой Емеш. Почти всех здоровых мужчин в ауле забрали на войну, жизнь тяжела, дорога каждая крошка хлеба: не до песен и не до праздников в башкирском ауле начала прошлого столетия. Но девочка видит вокруг не только мрачные краски, но и красоту, чувствует добро, и сама - светлая и тонкая натура.
Спектакль - музыкальную легенду - «Любовь и ненависть» поставил режиссер-постановщик Рустем Хакимов.
…Старик, живущий в маленьком рыболовецком селении, безответно влюблен в Морскую царицу и души не чает в своей единственной внучке Зульхизе. Однажды в селении появляется Странник, и семейной идиллии приходит конец. История повествует о сильных человеческих чувствах: любви, верности, предательстве, отчаянии и ненависти.
Специально на премьеру из Москвы приехал сын Зайнаб Биишевой Тельман Аминев, также пришел живущий в Уфе внук Тагир. Тельман Газизович поблагодарил творческую группу за тонкое прочтение произведений башкирского классика.