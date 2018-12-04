Модельная детская библиотека № 42 «Встреча» приняла первых посетителей.

Она распахнула свои двери на первом этаже новой многоэтажки по улице Мушникова, 17а. На 400 квадратных метрах расположились три зала.
- Для жителей Инорса библиотека – своего рода центр притяжения, где можно проводить время с большой пользой. Но главное, конечно, образовательный процесс. И если мы можем дать детям образование в игре, то это очень важно, - отметила заместитель главы администрации города Алина Сулейманова.
- В микрорайоне работают семь школ, 12 детских садов. Инорс активно застраивается, сюда переезжают много молодых семей, поэтому появление библиотеки очень важно и своевременно, - подчеркнула заместитель главы администрации Калининского района Альфия Кагарманова.
На ремонтные работы было затрачено 5,5 миллиона рублей. Абонемент теперь совмещен с детским залом, где юные читатели могут просматривать книги, сидя на мягких креслах. А рядом на стене – ростомер. Здесь можно узнать насколько ты вырос, а заодно - какие книги уже пора прочитать, а до каких еще не дорос.
- Большое событие. Я два года ходил по этому помещению и думал о том, как же здесь много места. А сейчас вижу, что ошибался. Здесь так много книг, что былого простора уже и нет. Детская библиотека – важна для каждого человека. Я лично горжусь тем, что с 1956 года являюсь читателем Центральной городской детской библиотеки имени Сагита Худайбердина, - сказал поэт Николай Грахов.
Центр детского чтения и творческого развития предлагает читателям не только книги, но и кружковую деятельность по работе с бумагой, созданию поделок из пластилина, обучению пальчиковому рисованию. Читатели могут поучаствовать в тактильной работе с кинетическим песком, заняться живописью на мольбертах. Все это станет доступно юным читателям на творческой площадке «Развивайка». Для родителей будут проводиться беседы и лекции, которые познакомят с возрастной психологией детей, особенностями развития ребенка на определенном этапе жизни.
Ждут здесь и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них библиотекари проводят занятия с бумагой. А по праздникам устраивают мероприятия.
- Мы тесно сотрудничаем с коллективом библиотеки. Книга для наших детей – сказочный мир, в который они окунаются и забывают все свои проблемы. Поэтому думаю, что наша дружба будет длиться бесконечно, - подчеркнула руководитель региональной благотворительной организации «Будь всегда рядом» Эльвира Набиуллина.
Библиотека не закрывалась на время ремонта и продолжала свою работу. Книги переехали в башкирскую гимназию №140, где занимали два кабинета. Но, как шутят библиотекари, все переезды были только во благо. Ведь ученики перечитали все книги.
- Мы рады, что наша любимая библиотека переехала в современное, очень семейное и уютное помещение. Когда мне говорят, что новое поколение не читает, я хочу возразить. Я видел, как дети с удовольствием шли после уроков за книгами, - вспомнил директор башкирской гимназии №140 Булат Зинуров.
Мария АПКАРИМОВА.