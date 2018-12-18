Будем с теплом

Сотрудники ООО «БашРТС» продолжают ремонт инженерных коммуникаций и оборудования тепловых сетей по улице 50-летия Октября. Горячую воду и отопление не отключали: благодаря подключению к другой тепломагистрали работы могут вестись и в сильные холода.
- В столице республики запланировано обновление более 25 км трубопроводов, что в три раза превышает объемы среднегодовой величины. При этом работаем с применением новых технологий. Например, на большинстве участков вместо стальных используются трубы в пенополиуретановой изоляции и из сшитого полиэтилена, которые отличаются более длительным сроком эксплуатации, - прокомментировали в пресс-службе предприятия.
К тому же существенно изменился подход к проведению гидравлических испытаний на квартальных тепловых сетях. Что позволило с большей точностью выявлять участки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и своевременно производить замену. В итоге по результатам испытаний пришлось дополнительно выполнить ремонт еще на 32 участках теплосетей.
Также внеплановую замену трубопроводов провели в связи с реализацией программ «Формирование современной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». В их рамках дополнительно выполнили капитальный ремонт и заменили трубопроводы под проезжими частями на улицах Зорге, Вологодской, Ферина, Ульяновых, Подводника Родионова, Энтузиастов, Революционной, 50-летия Октября и проспекте Октября.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.