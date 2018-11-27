Секрет – в оптимизме

Жительница Тимашево Аклима Валиева отметила 100-летний юбилей.
- День рождения отмечали в два захода, - рассказывает ее дочь Флюра Мухлисовна, - в общей сложности поздравить маму пришло около сотни человек, некоторые даже приехали из Киргизии и других городов России.
Родилась юбилярша в деревне Старая Васильевка Альшеевского района, трудиться начала рано, еще школьницей, окончила всего три класса – не до образования было. Когда началась война, Аклиме исполнилось 22 года. Она работала лесником, доставляла дрова в госпиталь, что располагался на станции Шафраново. Мужских рук в колхозе не хватало, поэтому девушка трудилась еще и в пожарной части.
Весной 1944-го в деревню к родственникам из Узбекистана приехал ее будущий муж – Мухлис (на фронт его не взяли из-за инвалидности) и забрал девушку с собой. Потом семья переехала в Киргизию, где прожила до 1990 года, когда дыхание распада большой страны чувствовалось все сильнее. До выхода на заслуженный отдых Аклима Тимербаевна успела поработать на мясокомбинате, кирпичном заводе, в совхозе.
Родила пятерых детей, которые подарили ей 13 внуков, 17 правнуков и двоих праправнуков. Сегодня юбилярша живет с 64-летним сыном. Она сама передвигается по дому, иногда готовит, особенно гостям нравятся ее блины. До 95 вязала шали и носки.
- У мамы есть мобильный телефон, с помощью лупы она набирает номер и звонит нам, - рассказывает Флюра Мухлисовна, которой 70 лет, - она в курсе того, что происходит в мире. Видит, правда, плохо, но слышит хорошо, а главное – помнит все. У нее светлая голова.
Причину своего долголетия Аклима-апа объясняет тем, что ела натуральную пищу и много работала физически на свежем воздухе. Но родные и близкие думают по-другому. Причина в том, что она никогда не жаловалась на жизнь и здоровье, всегда с оптимизмом преодолевая трудности. Даже когда трактор искорежил ей ногу, и она, уже в возрасте, лежала на вытяжке, то своих соседей по палате приободряла: «Не ленитесь, делайте зарядку!».
Саша БЕЛОВА.