Вера в победу

В поселке Жилино есть несколько улиц, расположенных в самом конце новой застройки. Манежная, Романтиков, Хуторская, Апельсиновый переулок – дороги здесь строились силами жителей, их качество оставляет желать лучшего.
Жители 30 домов решили принять участие в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, надеясь привести в порядок облик своих кварталов.
- Мы приехали сюда несколько лет назад и сразу нашли общий язык с соседями, - рассказывает инициатор движения Наталья Шаханова. - Вместе делали дороги, вкладываясь по пять-десять тысяч ежегодно, делали водоотводные каналы, разравнивали привезенный бут, даже применили систему стабилизации (смесь извести и жидкого стекла). Общее дело и стремление жить лучше очень сближает людей. Мы все субботники вместе, и дружно выходим как на уборку, так и на ремонт наших дорог.
На собрание зазывать не пришлось: узнав о программе поддержки местных инициатив, соседи сразу же подхватили идею. 46 жителей деревни вместе с детьми пришли обсудить насущные вопросы.
- Программа поддержки местных инициатив работает с 2007 года. Вы сами принимаете решение участвовать в ней или нет, выбираете проект по наиболее актуальной проблеме для ваших улиц, проводите собрания, подаете заявку для участия. К проведению конкурсного отбора допускаются проекты местного значения: ремонт дорог, устройство детских игровых площадок, - рассказала главный специалист отдела по работе с отдаленными территориями районной администрации Елена Ковалец. - Субсидия 1 000 000 рублей предоставляется бюджетам городских округов при условии софинансирования со стороны бюджета городского округа не менее 15 процентов, и со стороны населения – не менее 3 процентов от суммы субсидии, выделяемой из бюджета республики. Чтобы победить в конкурсе, необходимо собрать максимум баллов. Количество баллов зависит от многих показателей, в том числе и от суммы, собранной населением. Деньги жители собирают только в случае победы вашего проекта в конкурсе.
Все жители подтвердили – проблема ремонта дороги самая актуальная.
- Бывали случаи, когда к нам не могут проехать ни машины «скорой помощи», ни другая спецтехника, ни школьный автобус,- рассказывает Наталья Баева, одна из активисток проекта. - Сейчас есть возможность собрать средства, показать свою инициативу, и возможно, что нам выделят дополнительные 1 150 000 на приведение дорог в надлежащее состояние. Мы верим в победу!
Да, придется собирать немало, 15% от суммы субсидии, даже разделенные на 30 частей, – существенные деньги. Однако жилинцы уверены – они смогут выиграть конкурс и увидеть перед собственными воротами ровную дорогу из щебня, а в дальнейшем, возможно, и асфальт, а не грязные лужи.
Юлия ПАХОМОВА.