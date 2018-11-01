«Урал-Батыр» в дудлинге

- У каждой скалы есть глаза, а в некоторых даже угадываются целые образы из «Урал-Батыра», - считает художник-пейзажист Зухра Зайцева, которая создает свои картины в технике дудлинг. Летом во время сплавов по горным рекам она запечатлевает увиденное на пленку, а зимой «расшифровывает» кадры на холсте.
Каменные борозды, словно длинные ресницы, косыми лучами падают на причудливый овал, с левой стороны которого так и норовит соскользнуть крохотная впадина, напоминающая родинку. Последним штрихом в образе служит выступающая дорожка, которая, замыкая круг, маскируется под тесьму, притаившуюся в пышной шевелюре. Абстрационист Зухра Зайцева узнала в скале прекрасную героиню Янбике. Любуясь другими каменными творениями природы, отыскала Айхылу, Шульгена, Урал-Батыра, Шурале и даже Катила.
- Есть образы, которые бросаются в глаза, а другие можно уловить только выбрав правильный ракурс. Иногда важно, чтобы тени легли удачно, - говорит художница. - С эпосом «Урал-Батыр» я познакомилась еще в детстве: помню, мама мне дала 20 копеек на обед, а я на эти деньги сыграла в лотерею и выиграла книгу. С тех пор отыскиваю совпадения. Пишу обычно ночью. Бывает, что при прорисовке всплывают «странные» детали: например, «прихрамывающий» филин. Потом, понимаю, что эти нюансы - аллюзия к балансу между двумя мирами. Пишу обычно акварелью, гуашью, и для выразительности иногда использую даже фломастер! На масло пока не перешла.
Кроме скал, в поле творческой деятельности художницы также попадают камни, среди которых, по словам Зухры Сулеймановны, на горе Сусак-тау можно отыскать целые пирамиды.
- Пишу картины одной линией. Сначала простым карандашом наношу штрихами границы увиденного на фото образа, потом прочерчиваю ручкой с тонким стержнем. Заполняю пустоты акварелью в произвольной цветовой гамме. Считаю себя абстракционистом.
Приобщиться к чудесам природы Зухре Зайцевой помог в том числе и род профессиональной деятельности: после окончания индустриального техникума они с супругом работали лесоводами, и исколесили всю республику. Также Зухра Сулеймановна какое-то время училась на психолога в Москве.
- Если бы меня поставили перед выбором – шуба или катамаран, я не задумываясь пустилась бы в водное путешествие! – признается художница. - Зарисовки начала делать с 47 лет. Любопытно, что некоторые образы нашей республики пересекаются с иностранными – например, нугушский «сокол» с тем, который есть в Южной Гвинее. По фото угадываются только очевидные образы, остальные нужно видеть своими глазами.
Зайцева не только участвует в выставках, но и проводит тематические вечера, посвященные секретам дудлинга. Она отмечает, что данная художественная форма вызывает большой интерес у молодого поколения:
- Недавно рассказывала о технике бессознательного рисунка студентам колледжа. Удивило, что ребята не смотрели в смартфоны, а слушали и задавали вопросы. По окончании, многие напросились ко мне на следующий сплав.
Зухра мечтает по своим картинам снять мультфильм об эпосе «Урал-Батыр». Другими планами охотно делится:
- Хочу побывать на Плато Наска, где в числе наскальных рисунков - изображения пятилапых обезьян и ящериц. Кроме того, планирую посетить Камбоджу. Продолжу и в дальнейшем открывать своим зрителям этот увлекательный мир.
Юлия ГОЛОВИНА.