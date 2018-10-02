Успеть до «белых мух»

- Это просто праздник какой-то, - говорят жильцы общежития по ул. Айской, 89. – Нам заменили сантехнику и окна, установили новые раковины на кухне, побелили, покрасили!
В начале лета Региональный оператор приступил к комплексному ремонту кровли и фасада здания 1962 года «выпуска». Субподрядчик ООО «Башгарантстрой» взялся за крышу, которая протекала почти десять лет. Сейчас кровельные работы близятся к концу.
- Оценку предварительно произвели специалисты РО и «постановили» - перекрыть всю крышу. Старое покрытие заменили на профнастил, вместо отслуживших свой срок стропил и обрешетки поставили новые, из качественной древесины. Не забыли и про гидроизоляцию. Материалы самые современные. Как утеплитель применили изоспан – своего рода пленку, обладающую прекрасной теплопроводностью, водонепроницаемостью, - резюмировал генеральный директор Баграт Арутюнян.
Трудится бригада из шести человек – кровельщики, плотники, сварщики и подсобные рабочие, все имеют допуск к высотным работам. На кровле они с полдевятого утра до девяти вечера, выходной – только воскресенье.
Стропила и другой материал поднимают кранами, а устанавливать приходится вручную. Здесь же и отдыхают, обед – с собой: не должен пропасть ни один час, ведь надо управиться до «белых мух». А за электроэнергию, которая тратится на работу мощных инструментов, жильцам платить не придется: строители поставили свои счетчики.
Другая бригада меняет ржавые металлические трубы водоотведения на современные полипропиленовые.
- Полвека назад чугун пользовался большой популярностью, однако он подвержен коррозии. Мы же установим систему с высокими эксплуатационными характеристиками. Наши трубы более гладкие и отличаются хорошей пропускной способностью, - пояснил мастер Рафкат.
А штукатуры-маляры тем временем занимаются отделкой фасада здания.
Реконструкция жилого дома стала возможной благодаря республиканской программе капитального ремонта. Контроль за деятельностью Регионального оператора осуществляет Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Правда, не все и всегда проходит гладко: выявляются нарушения в теплоизоляции трубопроводов и в технологии окраски фасадов. Случается, подрядчики отклоняются от проекта, оставляют мусор после проведенных работ. В конце лета инспекция приходила с проверкой и по адресу Айская, 89, но никакого брака не выявила. Работы ведутся согласно проектно-сметной документации, объект сдадут в намеченные сроки.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
КОРЗИНКА
В этом году в республике реконструируют 1205 многоквартирных домов. Собираемость взносов за капремонт за первое полугодие составила 93,8%.
КОРЗИНКА
С результатами проверок надзорного ведомства можно ознакомиться на информресурсе «Единый Реестр Проверок».