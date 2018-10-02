Сработали на «отлично»

Заканчиваются работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Какая работа была выполнена, с какими трудностями столкнулись строители – об этом наш разговор с главным инженером генподрядной организации «Автодорстрой» Денисом Хакимовым.
- С какого года вы приступили к реализации проекта, каково его предназначение?
- Как автомобилист с большим стажем, исколесивший пол-России, хочу сказать, что дороги наши, безусловно, не в самом лучшем состоянии. Думаю, все водители с удовлетворением приняли федеральную программу «БКД». Согласно ей, к 2025 году трасс, отвечающих всем современным нормативным требованиям, будет порядка 85 процентов. А к 2026 году все магистрали не только оборудуют освещением, но и - ограждением, обустроят пешеходные переходы. Качественная автострада – прежде всего безопасность, ведь нередко ДТП происходят из-за неудовлетворительных дорожных условий. Мы понимаем, что являемся участниками такого грандиозного проекта и какая на нас возложена ответственность. В прошлом году отремонтировали семь улиц: Рихарде Зорге, Большая Гражданская, Губайдуллина, Бессонова, Подводника Родионова, проспект имени Салавата Юлаева, Цюрупы.
- Летом обновленных магистралей прибавилось?
- В программу вошли улицы Братьев Кадомцевых, имени 50-летия Октября, Революционная, Бабушкина, Оренбургская, Вокзальная, Кировоградская, имени Города Галле, Пархоменко общая протяженность которых 9,37 км. Хочу отметить, что кроме асфальтового покрытия мы выполняем целый комплекс работ: укладываем бордюрные камни, производим замену люков, обустраиваем парковочные карманы и въезды, обновляем тротуары.
- Новые технологии применяются?
- Единственное – мы устанавливаем «плавающие» люки, а разметку делаем термопластиком. Сначала идет фрезеровка верхнего слоя асфальта, его снимают на глубину до 10-15 сантиметров. Затем укладывается выравнивающий слой, потом - верхний. На «подложку» идет как мелкозернистый, так и крупнозернистый асфальт - в зависимости от толщины. Ну а наверху используется только мелкозернистый типа «А» повышенной прочности. Затем происходит нанесение разметок, демонтаж старых и установка новых бордюрных камней.
- Кого из сотрудников вы бы хотели отметить?
- Бригаду из 12 человек (дорожники и механизаторы) под руководством мастера Александра Гресева. У него большой опыт, хотя в организации недавно. Надо сказать, труд наш сродни полевому. Мы – как хлеборобы: лето – наша «горячая страда», за теплое время года надо многое успеть, поэтому приходится работать круглосуточно. Дожди фрезерованию (снятию старого покрытия) не мешают, а вот класть в лужи асфальт – не дело. Но и в непогоду не забираемся в вагончик: ведем подготовку очередного участка.
- Как осуществляется мониторинг качества?
- Специалисты городской дорожной лаборатории постоянно приезжают на объект, берут пробы. Есть у «Автодорстроя» и своя лаборатория, они первыми «снимают пробу».
- Что самое трудное в работе?
- Приходится быть начеку. В прошлом году возле «Огней Уфы» рядом с дорожниками произошло ДТП. Водитель иномарки, не справившись с управлением, пересек трамвайные пути, смял ограждение и врезался в деревья. Удар был настолько сильным, что переломились два клена. Чудом не пострадали ни мы, ни люди на остановке.
Мы заранее огораживаем полосу, где будут вестись работы, но есть автомобилисты, которые заезжают на нее, бросают машины и уходят. Но каток ждать не будет. С такими водителями мы особо не церемонимся – вызываем эвакуатор. Асфальт может застыть, его тоже производят на «Автодоре». Привозят дымящийся, «с пылу с жару»…Бывали случаи, когда водители, не задумываясь, заезжали на «свежепостеленное» полотно, несмотря на то, что участок огорожен. А ведь такой маневр нарушает целостность покрытия, может появиться колея. К тому же свежий асфальт может повредить и покрышки. Но, к чести наших автолюбителей надо сказать, что нарушителей становится все меньше. Наоборот, случается, махнут на ходу рукой и крикнут поощрительно: «Спасибо, ребята, вы – молодцы!».
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.