Невредная привычка

Откровенный разговор с президентом
Воспитанница спортшколы №16 Дарья Крутько на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала о себе и попросила помощи в реконструкции зала СШ.
Форум «Россия - спортивная держава» проходил в Ульяновске и собрал представителей федеральных органов власти, руководителей спортивной отрасли со всех регионов страны, титулованных спортсменов.
- В России вопросы физической культуры и спорта входят в число безусловных приоритетов. Мы продвигаем в обществе, среди граждан всех поколений, особенно среди молодежи, ценности здорового и активного образа жизни. Спорт прямо определяет продолжительность и качество жизни, открывает широкие возможности для личной и профессиональной самореализации человека. Диалог атлетов, общественных деятелей, специалистов в сфере спорта подчеркивает единство мировой спортивной семьи и позволит выстроить самые эффективные модели развития отрасли, выработать наиболее действенные формы ее поддержки со стороны государства, бизнеса, всех заинтересованных партнеров, - подчеркнул в своем приветствии Владимир Путин.
По окончании заседания глава государства побеседовал с обладателями золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В их числе - уфимская семья Крутько. Они в полном составе выполнили нормативы ГТО на золотые знаки отличия. Папа Юрий — мастер спорта по лыжным гонкам, мама Виктория — кандидат в мастера спорта по русской лапте, сын Артем — обладатель второго взрослого разряда по лыжным гонкам, а у Дарьи — второй юношеский разряд по спортивной гимнастике.
Дарья Крутько поинтересовалась у президента, выполнял ли он нормативы.
- Мне особенно не нужно было готовиться, потому что я борьбой занимался, имел разряд, мне можно было ГТО не сдавать. Но я все равно побегал, попрыгал и знак получил, — рассказал Путин.
Девочка воспользовалась случаем, чтобы попросить президента о помощи.
- Я хочу, чтобы в нашем зале была прыжковая яма, — обратилась Дарья.
Путин тут же поручил министру спорта Павлу Колобкову заняться этим вопросом. В завершение беседы глава государства наклонился и поцеловал девочку в щеку. Также президент сфотографировался на память со своими собеседниками.
На площадке форума работал стенд, посвященный Международным детским играм 2019 года в Уфе.
Борис ЗИНОВ.