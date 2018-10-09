На волне преобразования

БТР возведен на пьедестал, представляющий собой красную звезду, привезена плитка для центрального тротуара, возводится ограждение – таковы последние новости со строительной площадки, раскинувшейся в сквере «Волна».
Сейчас нарядные клумбы разворошены под натиском экскаваторов, тяжелый каток трамбует новый асфальт. По проекту парадный вход будет в морском стиле, вечером его подсветят светодиодными лампами, внутри расположатся скейт-парк и детский городок – таким предстанет в этом году сквер.
Тропа здоровья с велодорожкой покроется качественным мелкозернистым асфальтом, здесь появятся скамейки и урны. Согласно дизайн-проекту центральное место займет большой детский игровой комплекс, где расположатся скейт- и веревочный парк, а также появятся волейбольная площадка и футбольное поле.
- Площадка будет состоять из 59 элементов, главной темой оформления игрового комплекса станут морские рыбы, - отметил главный специалист отдела коммунального хозяйства и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации района Рамиль Абдрашитов.
Как мечтали затонцы, обустроят и водоем. Сам парк получит новое хорошее ограждение. Также внимание уделят обустройству парковки.
Напомним, что жители Уфы выбирали общественные территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование состоялось на 292 счетных участках во всех районах города.
Всего проголосовали 450 630 человек, что составляет 54 процента от общего числа жителей, которые могли принять участие в выборах. За «Волну» отдали свои голоса 86 907 человек, и это второе место после парка культуры и отдыха «Кашкадан».
- Сквер - единственное место для отдыха жителей в микрорайоне Затон, в котором регулярно проводятся культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия с привлечением большого количества людей. В настоящее время здесь отсутствуют хорошее освещение, детские игровые и спортивные площадки, - отметили в районной администрации.
Сквер появился в 1976 году, а в начале августа 2011-го на его центральной аллее открылся памятник десантникам — уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга. У основания памятника сооружена пятиконечная звезда, над ней — настоящий БТР-70.
Организатор строительства монументального сооружения – региональная общественная организация «Ветераны ВДВ и подразделений специального назначения РБ». Автор проекта – архитектор Владислав Сидунов. Мемориал возведен на средства ветеранов-десантников, предпринимателей и на деньги, которые выделила городская администрация.
- Много наших ребят выполнили свой долг ценой собственной жизни, – сказал в своем выступлении председатель региональной общественной организации «Ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан» «Никто, кроме нас!» Марат Адигамов. – Еще до своего открытия, с момента закладки первого камня, мемориал стал местом сборов «голубых беретов», митингов ветеранов ВДВ. В дни воинской славы России здесь собираются люди, встречаются сослуживцы, возлагаются цветы.
1 марта, в День памяти героев-десантников 6-й роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии, здесь также состоялась торжественная церемония возложения цветов.
Воздать дань памяти героям собрались десантники различных военных соединений и возрастов – от заслуженных ветеранов до только-только отслуживших молодых бойцов запаса.
Зиля БАДРИЕВА.