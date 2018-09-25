Исторические прогулки

Полет коня
Ипподром «Акбузат» получил свое название в честь сказочного героя башкирского эпоса.
Его проектирование и строительство велось с 1968 по 1982 год, и первые соревнования проведены в июле 1982-го. С года – с тех пор здесь постоянно проводились состязания не только Всероссийского, но и международного масштаба. Однако мощностей для достойных встреч лучших конников уже не хватало: в 2005 году правительством республики было принято решение о реконструкции. Она началась в 2006 году: на время работ лошади переехали в Казань, Самару, Оренбург, а специалисты перешли на выездные формы работы по испытаниям лошадей верховых и рысистых пород на местных районных площадках республики.
Сегодня обновленный ипподром стал универсальным. На нем возможно не только проведение рысистых заездов, но и испытание племенных лошадей верховых пород, организация зрелищных скачек и соревнований по олимпийским видам конного спорта. Впервые в мире здесь применили устройство единой дренажной системы по всей площади овала ипподрома. Конкурные и выездковые поля, скаковая и беговая дорожки огорожены безопасным пластиковым материалом, конкурные поля и скаковую дорожку засыпали опробированным всепогодным грунтом.
Впервые в России 4-+уровневое здание главной трибуны построено по многофункциональному назначению: здесь расположены трибуны, тотализатор, буфеты, рестораны, зал для VIP-гостей, клубные комнаты, судейская и все необходимое для проведения спортивных мероприятий и отдыха. Всего в застекленном здании смогут отдыхать и наслаждаться зрелищными скачками и бегами, выездкой и конкуром около 5 тысяч зрителей. Для желающих поболеть за своих любимцев вблизи от дорожки имеются зрительские места на открытых трибунах вместимостью около 1500 мест. Кроме того, в здании главной трибуны размещены кабинеты администрации ипподрома, жокейские комнаты с раздевалками и душевыми, кабинет врачебного контроля.
Уникальный крытый конно-спортивный манеж не имеет аналогов в Российской Федерации - в здании располагается администрация РСДЮШОР по современному пятиборью, фехтовальный зал, тир, методические кабинеты, душевые и раздевалки, есть спортивный зал для занятий групп спортивных единоборств. Боевое поле манежа размером 30 х 60 метров, предманежник - 30 х 18 метров. Трибуны на 680 мест, все кабинеты и помещения имеют центральное отопление и оснащены системой вентиляции.
3 конюшни на 108 конемест дополнены трехуровневым жильем для 70-ти лошадей с гостиницей для приезжих спортсменов. Здесь установлено современное оборудование для полноценной работы и отдыха персонала, тренинга и испытаний племенных лошадей.
Для проведения конноспортивных соревнований самого высокого уровня было установлено современное ипподромное оборудование и специальная техника: старт-машина, стартовые боксы, три видеотабло, система фотофиниша и видеосопровождение с выводом на мониторы главных трибун.
Иван ЗАРОКОВ.
КОРЗИНКА
Уфимский ипподром «Акбузат» семь раз признавался лучшим в России, а наездники неоднократно защищали честь страны во Франции на Венсенском ипподроме.