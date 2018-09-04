Студенческая перекличка

Выходные Уфа встретила Парадом студенчества. Более 10 тысяч представителей вузов и ссузов «победным маршем» в парке «Ватан» ознаменовали свое вступление в самую захватывающую пору...
Первые две недели учебы позади. Кому-то они дались уже непросто, а кто-то еще не понял толком свой новый статус. Лекции, семинары, а через несколько месяцев всех ждут зачеты и экзамены. А пока вчерашним школьникам вручили символические зачетные книжки, студенческие билеты.
В этот день традиционно напутствовала первокурсников министр образования РБ Гульназ Шафикова. А также председатель Совета ректоров вузов РБ, ректор БГПУ им. М. Акмуллы Раиль Асадуллин, как профессиональный психолог заявил:
- Очень важно, чтобы студенты с первых дней почувствовали дружбу, плечо товарища - тогда и учеба пойдет легче. А еще вы все должны понимать, что вас ждет республика, вы ей нужны!
Поучаствовать в празднике пришли и старшекурсники. Среди них - будущие врачи, юристы, программисты, журналисты. Наверняка, и олимпийские чемпионы. Для любителей спорта в парке «Ватан» развернулся внутривузовский этап всероссийских соревнований по сдаче норм ГТО. Студенты трех университетов прыгали на скакалке, отжимались, проверяли свою гибкость
В рамках встречи состоялся телемост с организаторами общероссийского Парада и городами-участниками. Завершилась встреча концертной программой музыкальных кавер-групп. Сюрпризом для студенческой братии стал Летний Кубок КВН.
Юлия ГОЛОВИНА.