Кладовая солнца

Медовый фестиваль собрал многих республиканских производителей: самые разнообразные сорта национального лакомства были представлены на ярмарочной площади перед Дворцом спорта.
Купить, попробовать или ознакомиться с экспонатами пчеловодства на выставке, узнать историю бортевого промысла, все полезные свойства продукции - выбор интересных дел на фестивале обширен, но большинство гостей предпочитает дегустировать лучшие сорта сладкого лакомства.
Фестиваль проводится в целях продвижения бренда «Башкирский мед» и предоставления возможности уфимцам и гостям столицы республики приобрести самую лучшую продукцию местного производства. Тем, кто не был уверен в качестве меда, предоставлялась возможность проверить его в сертифицированной мобильной лаборатории. Специалист проводил полный анализ меда, определяя состав, регион сбора, зрелость и преобладание того или иного медоноса - каждая проба уникальна, словно отпечатки пальцев.
- Нарушений не выявляли, и это неудивительно - ведь сюда приехали наши лучшие пчеловоды, желающие показать товар лицом, - рассказывает начальник городской ветстанции Дамир Хузин. - Покупатели в основном хотят знать, из каких цветов сделан мед, сколько в нем процентов липы, донника или подсолнуха. Край у нас богатый, есть степная и горная зоны, Зауралье, и каждый район предлагает особые сорта, уникальные и целебные.
- С каждым годом ярмарки привлекают все больше горожан. В этом году мы впервые проводим мероприятие в формате фестиваля. Он объединяет местных производителей меда, горожан и гостей столицы. А после проведения Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия» в 2021 году Уфа, безусловно, закрепит за собой звание медовой столицы России, - отметил глава городской администрации Ирек Ялалов.
Александр Поздняков привез мед из Учалинского района: кочевая пасека на 60 семей принесла две тонны, на фестиваль приехало 150 кг. По словам пчеловода, год был не слишком хороший: из-за холодной весны развитие пчел припозднилось, и первые медоносы остались без внимания. Три литра цветочного он предлагает за 1400 рублей, а гречишный - на 200 дороже: он считается более ценным по вкусовым и целебным качествам, а найти подходящие поля все сложнее: сегодня чаще используется самоопыляемые сорта гречихи.
У Галины Полушкиной банка липового стоит 2200, дороже, чем у соседей. Он густой и плотный, наматывается на ложечку, почти не стекая.
- Большинство людей предпочитает покупать жидкий мед, не зная, что настоящий продукт должен «сесть», загустеть и даже начать кристаллизовываться, - рассказывает она. - Такой мед гарантированно зрелый, содержит меньше влаги, не забродит, удобнее в хранении, полнее сберегает лечебные свойства. Качественный мед может храниться не один десяток лет. А если его смешивают с сахаром, он непременно забродит.
На первый взгляд кажется, что пчеловод отдыхает весь год, утруждая себя только сбором даров природы. На самом деле это тяжелая и, главное, регулярная работа. Луиза Мартынова занимается этим неженским трудом вместе с сестрами: пасека досталась по наследству от отца, и бросить дело его жизни девушки не смогли. Студентка Нефтяного университета, Луиза отправляется в родные места при первой возможности, а в остальное время мама справляется вместе со старшими дочерьми.
- Что-то разный у вас донниковый мед, - скептически говорит одна из покупательниц, - у всех банок цвет разный, да и вкус отличается!
- Зависит от того, с какого растения снята пыльца, ведь есть сорта с белыми и желтыми цветами, и мед получается в цвет, - объясняет Луиза.
На ярмарке посетителям предлагают разные продукты пчеловодства - пыльцу, прополис, пергу, воск, а в ассортименте Галинура Гарипова есть и медовый забрус: не просто воск, которым пчелы запечатывают свои соты, а продукт, содержащий пыльцу цветов, частички меда, особые лечебные ферменты, выделяемые слюнными железами пчел, прополис, пергу. Руслан Сальманов предлагает еще и пчелиный подмор: по его словам, погибшие насекомые - это не слишком известное, но чрезвычайно эффективное средство с большим биологическим потенциалом, где свою роль играет даже хитин.
Упаковка на любой вкус и кошелек. Рамки с сотами запечатаны в красивую коробку: около двух килограммов меда в ней стоят 1500 рублей, но в качестве подарка лучше не придумаешь: срок хранения не ограничен, и в качестве сувениров коробки разлетаются по разным странам мира. А вот деревянные бочонки - продавец уверяет, что это идеальный способ хранения продукта: сохраняются цвет, вкус, ферменты, аминокислоты, витамины и бактерицидные вещества.
У Рифгата Мулюкова - солидные кадки ручной работы, в каждую войдет не менее трех литров лакомства. Изготовление одной такой занимает не менее двух недель. Кроме того, пчеловод привез на фестиваль уникальный мед, собранный на полях горчицы - почти белый, густой, с терпким и пряным ароматом, незаменимый при легочных заболеваниях. Выбор большой, да и пасека у Рифгата с историей: созданная еще в тридцатых годах прошлого века, она пережила все повороты истории, сохранив традиции качества.
Юлия ПАХОМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.