Диалог труда и бизнеса

Четверть века назад в период социально-экономической турбулентности, когда привычные трудовые отношения превратились в фикцию, в Уфе собрались представители профсоюзов, работодателей и Министерства труда и создали Республиканскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.- Вопросы, касающиеся защиты трудовых прав граждан, конечно же, одни из самых сложных. Но они успешно решаются в рамках диалога всех трех сторон – государства, бизнеса и профсоюзов, - заявил глава республики Рустэм Хамитов на юбилейном заседании комиссии в столичном Конгресс-холле.Башкортостан первым среди регионов еще пять лет назад принял в трехстороннем формате программу «Достойный труд». В 2016 году утверждена Концепция управления трудовыми ресурсами. Вся эта работа направлена на достижение баланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, укрепление трудовых ресурсов, повышение эффективности их использования и, главное, человечное, справедливое, цивилизованное отношение к работающим.- Я уже не раз говорил о том, что рыночная экономика – очень жесткая система, которая рассматривает человека как средство, ресурсы. Мы же с вами должны проводить в жизнь философию гуманизма, справедливого отношения к труженику. И это лежит в основе всей нашей социальной политики, - подчеркнул глава региона.Одним из основных элементов защиты трудовых прав стали коллективные договоры. На сегодняшний день заключено около 7 тысяч таких договоров с охватом почти 760 тысяч человек.Меньше чем за четыре года удалось легализовать на рынке труда более 200 тысяч человек, что дало экономический эффект более чем в 2,5 млрд руб. А главное – укрепило уверенность людей в завтрашнем дне, в том, что их добросовестный труд, их будущее надежно защищены.Именно об этом и шел разговор в Конгресс-холле. В нем участвовали и представители российской комиссии: Нина Кузьмина, представляющая в ней объединения профсоюзов, Андрей Хитров как представитель общероссийского объединения работодателей и Михаил Блюм, начальник отдела департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда РФ. Они отметили, что республика всегда была лидером в сфере развития социального партнерства в трудовых отношениях.А итогом заседания стало подписание соглашения между правительством РБ и Национальным агентством развития квалификаций о сотрудничестве в области развития национальной системы квалификаций. Подписи под документом поставили глава Башкортостана Рустэм Хамитов и генеральный директор агентства Александр Лейбович. Соглашение предполагает применение профессиональных стандартов в системе среднего профессионального и высшего образования, развитие механизмов взаимодействия работодателей и образовательных организаций.На заседании глава региона вручил наиболее отличившимся на ниве социального партнерства предпринимателям, профсоюзным деятелям и социальным работникам государственные награды РБ.Среди награжденных были министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, управляющий директор ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» Евгений Семивеличенко, председатель БРОПС работников народного образования и науки Светлана Пронина, директор ООО «АРХиП» Александр Ильин, исполнительный директор союза работодателей РБ Владимир Касьянов.Иван ЗАРОКОВ.