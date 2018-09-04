Рамазан и его команда

В первый класс Рамазан Мухамедьяров отправился в Башкирскую гимназию №20 имени Фатимы Мустафиной с большой группой поддержки. Специально в честь этого праздника из Чишминского и Кугарчинского районов съехалась многочисленная родня: целых девять человек, все равно что футбольная команда.
Когда он вышел на линейке читать стихи перед почти тысячей школьников и их родителями, бабушки махали ему рукой, а дедушки подбадривали. Но мальчик не растерялся, отчеканил звонко, без запинки, с красивым мягким произношением.
А после выступил его отец - солист Башкирской филармонии, лауреат международных и республиканских конкурсов.
– Я решил поддержать сына и исполнил песню «Не зря». В ней поется, зачем мы здесь собрались, - признался Салават.
После торжественной линейки, когда школу «открыли» символическим ключом, удалось поговорить с первоклассником. Как оказалось, мальчик раньше с удовольствием подпевал папе, но потом интересы его поменялись. Теперь Рамазан мечтает стать космонавтом и при любом удобном случае просит родителей отвести его в планетарий.
- По правде сказать, я с детства выступал на самых разных сценах, поэтому было не до учебы, - пояснил с улыбкой Салават. – Сыну же нравится познавать новое. Отлично сдал свои первые экзамены при поступлении в гимназию, умеет читать, писать и считать.
- Я все лето собирался в школу, - рассказывает мальчик. – То и дело перекладывал в ранце тетради, краски, карандаши. Хочу поскорее подружиться с ребятами. А больше всего мне нравится то, что в школе нет тихого часа.
15 августа у мальчика появилась сестричка. Когда малышка спит, к ней он подходит на цыпочках и даже шикает на кота, когда тот разыграется. Помогает маме ее укачивать в коляске и ждет не дождется, когда малышка станет ходить.
- Я буду защищать ее от мальчишек, - говорит он гордо.
- Мы очень хотели, чтобы сын поступил именно в гимназию, где преподают на родном языке, - говорит мама мальчика. – Такой целью задались, как только он родился. Ирина ШИПУНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.